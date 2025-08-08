越南政府总理范明政：把西湖坊打造成模范坊 在所有领域上走在前列

8月8日上午，越共中央政治局委员、政府总理范明政在河内出席越共河内市西湖坊第一次代表大会（2025—2030年任期），并发表讲话。



大会对2020—2025年阶段政治任务执行情况进行总结和评估；瞄准2025—2030年任期工作方向、目标、任务和措施；并对河内市委第十八次党代会文件、越南共产党第十四次全国代表大会文件草案提出意见。



范明政总理在大会上评价称，西湖坊党代会是该坊的重要政治事件，召开时间正值全国实施两级地方政府模式一个多月之后；同时与全国人民喜迎八月革命和9月2日国庆80周年、越共河内市第十八次代表大会以及越南共产党第十四次全国代表大会的热烈浓厚的竞赛氛围相呼应。



政府总理范明政高度评价河内市党部、政府、军民在多个工作领域上，尤其是在机构组织调整方面所付出的努力、决心、果断与取得的成果。范明政总理指出，近段时间，我们以系统、科学、果断、紧迫而极为谨慎、周密的精神，开展了一场“重绘江山”的革命，按照精简—高效—强大的方向推进，使组织运作高效、有力、有效，贴近群众、服务群众、推动发展。河内市在机构调整和组织精简方面作表率，通过调整后，将原有的526个乡、坊整合为126个直属乡坊。



在刚刚过去的任期内，西湖坊整个政治体系努力完成并超额完成了上一任期所提出的主要指标；重点任务和突破环节得到了集中、有力且高效的落实。



范明政总理评价称，党建和政治体系建设工作得到高度重视，并以果断、有条不紊、且富有创造力的方式推进。经济保持稳定增长态势，并朝着正确方向转型；各项经济潜力与优势的开发方案得到有效落实，与发挥历史文化遗产和传统手工艺村价值相结合。

行政改革和数字化转型得到同步、高效落实，成效显著。群众满意度指数达到99.09%。城市规划、城市管理、土地管理与环境保护工作不断加强；城市以现代文明城市的面貌出现。技术基础设施和社会基础设施持续得到同步投资；多个重点项目相继实施，为长远发展注入动力。



文化、社会领域发生许多积极变化，人民生活日益改善。国防安全得到维护，社会治安秩序得到保障。特别是文化产业初步发展良好。许多政治、文化、社会活动精心组织、富有创意，受到人民群众的广泛关注。



政府总理指出，本届政府任期极其艰难和充满挑战，包括新冠肺炎疫情、战争冲突导致供应链和生产链中断、大国和各大经济体之间的竞争、难以预测的极端天气、严重的自然灾害等，这些都对国家产生了重大影响。



因此，西湖在未来时期需要加快步伐、突破自我、更迅速、更大胆，西湖坊必须树立高于首都和全国总体水平的目标。范明政总理基本赞同大会所报告的方向、任务和主要措施，并建议大会继续集中讨论、研究、明确和提出配套务实措施的关键内容，以便重点落实。



政府总理特别强调，要继续做好党建工作，提高党组织的领导能力、战斗力和干部党员素质，建设一支有道德、有能力、有威信、密切联系群众的干部队伍。



范明政强调2025-2030年是国家具有特殊历史意义的时期，相信本着“团结-民主-纪律-突破-发展”的精神，西湖坊将以新气势、新动力，开发新产品，满怀信心地与河内和全国一起迈入新时代，努力实现国家富裕、文明、繁荣发展，为人民带来福祉。（完）