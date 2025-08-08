越南公布六大4.0技术培训中心网络

8月8日，越南教育与培训部在胡志明市举行六大4.0技术培训中心网络发布会，这些网络涵盖人工智能、半导体、生物技术、教育技术、可再生能源等领域。



具体的是，南部人工智能与半导体网络由胡志明市国家大学下属理工大学牵头；中部人工智能与半导体网络由理工大学下属岘港大学牵头；南部农业生物技术网络由芹苴大学牵头；中部农业生物技术网络由顺化大学牵头；可再生能源与氢能网络由胡志明市师范技术大学牵头；教育技术网络由胡志明市开放大学牵头。



网络成员包括国内外各所高校、科研院所及企业，合作内容涵盖人才培养、科技研究、技术转让和共享课程体系、实验室与科研设施资源等。学生与研究人员将有机会掌握最新知识、锻炼跨学科技能和参与解决实际技术问题。

这一模式标志着越南高等教育从单一发展向网络化协作转变，各所高校与企业在4.0技术领域建立战略联盟，形成合力，从而提高培训与科研质量。国家—高校—企业—社区的协同，以及坚持不懈的创新精神，将为科技、创新与国家数字化转型注入强大动力。



越南教育与培训部副部长阮文福强调，高校在实现科技与创新目标中具有关键作用，同时承担两大战略任务，即培养具备国际水准的优质人才，以及主动开展科研、掌握最先进技术。科研活动必须紧密结合企业需求，使成果能够应用于生产经营活动中。



国际经验表明，只有学校、企业与政府紧密合作，才能构建开放的创新生态系统，让每个创意都有机会落地。4.0技术培训中心将成为这一生态系统的核心，推动科技取得突破，为发展作出贡献。（完）