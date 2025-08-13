越共中央总书记苏林和夫人圆满结束对韩国的国事访问

据越通社特派记者报道，当地时间8月13日下午，越共中央总书记苏林与夫人吴芳璃率领越南高级代表团离开韩国釜山，启程回国，圆满结束应韩国总统李在明及夫人邀请，于8月10日至13日对韩国进行的国事访问。



在金海机场为代表团送行的有越南驻釜山总领事段芳兰、釜山市市长朴亨俊以及旅居釜山的众多越南侨胞。



访问期间，苏林总书记同李在明总统举行了会谈，出席合作文件交换仪式并会见记者；礼节性拜会韩国总理、国会议长等。抵达首尔后，总书记会见了韩国越南创新网络成员和越南专家；与韩国友人、韩越议员友好小组成员、越南驻韩使馆干部职员及旅韩侨胞交流；并出席胡志明主席雕像揭幕仪式。



其间，苏林总书记与韩国总理金民锡共同出席以“在新时代推动生产链发展合作”为主题的越韩经济论坛，并见证两国有关部门、地方与韩国伙伴在能源、工业、数字基础设施、数字化转型、供应链、金融银行、服务、旅游以及高质量人力资源培训等领域的多项合作协议签署。



苏林还在延世大学发表题为"深化互联互通与互信，推动越韩全面战略伙伴关系迈向和平、繁荣、合作与发展"的政策演讲，并获延世大学校长尹东燮教授颁授名誉博士学位。



在釜山，苏林与夫人及代表团接见原越南名誉总领事朴顺宽、市长朴亨俊；出席越南驻釜山总领事馆揭幕仪式暨胡志明市与釜山建立友好合作关系30周年庆典；参观釜山港并听取有关全自动化港口运营技术的介绍。

双方在友好、坦诚、开放的氛围中，就全面推进和深化越韩全面战略伙伴关系以及共同关心的地区和国际问题深入交换意见，达成重要共识。



两国领导人高度评价自1992年建交以来，特别是2022年关系提升为全面战略伙伴关系后，双边关系取得的飞跃式发展，确认两国是彼此各领域最重要的合作伙伴。



双方一致认为，三十多年来取得的成就，是巩固并推动全面战略伙伴关系深入、务实、高效发展的坚实基础和持久动力，推动两国关系迈入新阶段。



越南与韩国领导人发表联合声明，明确双方将重点加强多个领域的合作，以进一步深化全面战略伙伴关系。



双方将巩固政治互信，推动外交、国防、安全等领域的务实合作。越韩将加强经济、贸易、投资、科技等领域合作，提升至符合双边需求和利益的新水平；推动劳务、医疗、教育合作，与全面战略伙伴关系的框架相匹配。



双方将加强在可持续发展、应对气候变化、农业和基础设施等领域的合作，努力实现到2050年碳中和目标；并推动林业合作以及水资源的高效可持续利用与管理。



双方同意增进交流、推广与传播活动以及举办各类活动，深化文化、体育、旅游、媒体和民间交流合作，增进两国人民之间的联系与理解。越韩还将在国际与地区论坛上保持密切合作，加强在国际组织和多边机制中的协调配合，共同参与应对传统与非传统安全挑战的努力。



双方一致认为，此次国事访问取得圆满成功，标志着越韩全面战略伙伴关系进入新阶段。经过30余年发展，越韩关系已成为一种特殊、务实、高效的典范，政治互信水平达到了前所未有的水平，务实合作为两国人民和企业带来了切实利益。



在越南正推进重大国家发展战略的背景下，此次访问充分体现了越南独立自主、多边化、多样化、积极主动、全面深入有效融入国际社会的外交路线，同时也是落实越共中央政治局第59号决议、推动新形势下国际一体化的重要外交活动。（完）