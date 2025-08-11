越共中央总书记苏林会见韩国总理金敏锡

据越通社特派记者报道，8 月 11 日下午，正在韩国进行国事访问的越共中央总书记苏林在首尔会见了韩国总理金敏锡。



金敏锡表示，苏林此访为两国关系树立了新的历史里程碑，为推动韩越全面战略伙伴关系注入了新的动力。

苏林介绍了当天与韩国总统李在明会谈的成果。双方就深化韩越关系的方向和重大举措达成共识，并重申越南始终重视与韩国的合作，愿同韩方一道推进两国全面战略伙伴关系。



两位领导人高度评价近年来两国关系的积极发展，特别是各级别尤其是高层互访和交往已趋常态化，使两国成为彼此信赖的战略合作伙伴，在战略层级上保持密切合作。其中，经济合作始终是双边关系的亮点。韩国目前是越南最大外国投资来源国（投资总额达 870 亿美元）、第二大官方发展援助（ODA）来源国（2025—2030 年援助总额 40 亿美元）以及第三大贸易伙伴（双边贸易额达 815 亿美元）。



双方一致同意继续推动经济合作向更加务实、高效、全面的方向发展，进一步巩固两国利益纽带；密切配合，有效落实《到 2030 年将双边贸易额提升至 1500 亿美元并趋向更加平衡的行动计划》。



苏林建议韩方加大支持力度，帮助越南企业进入韩国电子商务平台；推动贸易便利化，扩大市场准入；提升越南企业竞争力，推动其更深度融入韩国企业全球供应链；同时鼓励韩国企业扩大在越投资，重点布局基础设施建设、高端电子制造、半导体、人工智能、可再生能源、智慧城市等领域，并建设与价值链衔接的专业化工业园，将投资与技术转让、人力资源培养相结合，助力越南打造独立自主、深度融入全球经济体系之中。



金敏锡表示，希望越南重视并为韩国企业参与越南重点项目提供便利，包括利用韩国先进技术合作发展核电、能源、数字化、气候适应性基础设施以及高铁等项目；韩方还将进一步扩大尤其是在科研和创新领域的无偿援助。

苏林指出，科技创新、数字化转型和人力资源培训应成为双边关系新的支柱，期待双方加强在战略性技术领域的合作，包括电信、信息技术、电子政务、生物技术、气候技术、纳米技术、清洁能源和可再生能源等；同时推动人工智能、数字创新政策制定等方面的合作。



苏林建议，双方应进一步夯实民意基础，增进两国人民情谊；欢迎双方续签《就业许可制度（EPS）》谅解备忘录，并提议韩国扩大接收越南劳工的数量和职业类型；同时深化教育合作，支持越南在半导体、电动车、生物技术、造船、人工智能等领域培养高素质人才。



金敏锡表示，将继续加强与越南的合作，着力培养高质量人力资源，为两国经济发展提供有力支撑。



会见中，苏林建议韩方继续为其在当地生活、学习和工作创造便利条件；同时研究简化签证手续，推动越南公民免签入境。金敏锡回应称，韩国正积极研究为越南公民简化签证程序，并将继续采取措施，帮助包括越南新娘在内的外籍配偶在韩国稳定生活。（完）