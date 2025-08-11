越共中央总书记苏林与韩国总统李在明举行会谈

越通社特派记者报道，8月11日上午在韩国总统府，韩国总统李在明为越共中央总书记苏林一行隆重举行的正式欢迎仪式后，双方举行了高层会谈。



韩国总统李在明热烈欢迎越共中央总书记苏林及夫人率领越南高级代表团对韩国进行国事访问，并指出这是韩国新任总统就任后所接待的第一位外国国家元首级人物；强调韩国始终将越南视为在本地区推动外交政策的重点合作伙伴。李在明总统强调，苏林总书记以越南最高领导人身份首次访韩，具有十分重要的意义，同时将为加强双方相互理解、巩固政治互信、推动并进一步深化韩越全面战略伙伴关系注入强大动力。



韩国总统李在明对越南所取得的重要发展成就以及不断提升的国际地位和声誉表示祝贺；相信越南人民将继续在国家发展中创造新辉煌，在苏林总书记的领导下，越南将早日成为发达国家和本地区的中心。李在明总统强调，越南是本地区极其重要的国家，韩国愿在越南未来的发展征程中协同共进。



苏林总书记衷心感谢李在明总统、韩国政府和人民的热情接待；高度评价李在明总统在当选后邀请苏林总书记及夫人和越南高级代表团访问韩国，这充分体现了韩国对越南以及越韩全面战略伙伴关系的高度重视与优先考虑。苏林相信，在李在明总统的领导下，韩国今后一定会继续创造新的“汉江奇迹”；并强调，越南一贯重视与韩国的关系，愿与李在明总统及韩国领导人共同规划两国合作关系，使其在各领域上不断取得新的、务实的、有效的和可持续的进展，与两国外交关系框架相匹配。



在真诚友好的气氛中，两国领导人就两国形势以及越韩关系大局进行了全面交流。双方一致同意进一步巩固政治互信，并加大在外交、国防、安全等重点领域的战略协调；拓展党际、国家、政府、国会以及民间等各渠道的交流合作，构建推动和扩大双边合作的坚实基础。



两国领导人一致同意指导双方各有关机构和地方有效落实两国合作协议，尤其是《越南—韩国全面战略伙伴关系行动计划》。 两国领导人就共同塑造和落实越韩经济合作新战略愿景达成共识，即从以市场为基础的合作转向共同发展生产链和高素质人力资源的合作；从以规模扩张为主的发展转向以质量、效率和可持续性为优先的内涵式发展，提升创新能力和长期可持续发展的利益。双方一致同意进一步促进贸易便利化、开放市场、扩大进口对方商品；支持提升越南企业能力，使其更深度参与韩国企业的全球供应链，从而力争早日实现到2030年双边贸易额达1500亿美元的目标。

双方领导人一致同意将科技合作提升为双边关系的新支柱、新亮点，助力越南成为与韩国在科技和创新领域共同创造价值的伙伴。苏林强调，越南愿为韩国大型企业在越扩大投资规模创造便利条件，重点鼓励韩国优势产业与越南新发展方向相契合的领域，包括基础设施开发、高科技电子设备制造、半导体、人工智能（AI）、可再生能源以及智慧城市建设等。



李在明希望越南关注并支持韩国企业在越南扩大业务规模、提高经营效率、长期投资经营，并支持韩国企业参与越南重点项目；强调韩国将继续视越南为发展合作的重要战略伙伴；承诺进一步扩大对越南关注领域的政府开发援助（ODA）支持规模，如基础设施、研发、应对气候变化等。韩国总统也表示，将增加名额，扩大接收越南劳工的行业范围。



双方一致同意加强文化、教育合作与民间交流，使在人类共同发展的征程中，人文交流不仅成为联系纽带，更成为两国携手同行的战略基础。



双方在会谈中还就共同关心的国际和地区问题交换意见；就维护东海和平与稳定，保障依照国际法和1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS 1982）规定的合法正当权益等的重要性达成共识；同时认为，朝鲜半岛北南关系的进展及持久和平机制的建立，不仅对朝鲜半岛自身的和平与繁荣至关重要，对国际社会的共同利益也具有重要意义。



会谈结束后，苏林总书记与李在明总统共同见证了两国各部委、机构在国防、安全、经济、贸易、劳动、文化等领域签署的10份合作文件文本交换。其后，两国最高领导人共同会见记者，通报会谈成果。（完）