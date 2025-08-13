贯彻第57号决议：建设安全、现代、可持续、广覆盖的互联网基础设施

为落实越共中央政治局2024年12月22日发布关于科技突破性发展、创新创意和国家数字化转型的第57号决议，越南科学技术部互联网中心正加快推进互联网基础设施建设。



越南互联网中心副主任阮长江表示，未来互联网将是工业互联网，生产线、机器人、智能传感器将实现全部生产生态系统互联与优化。工业互联网不仅是一个趋势，也是增长模式创新、生产现代化、智慧城市发展、智能交通等的核心基础。这要求互联网更大、更快、更智能、更安全，将网络基础设施与人工智能、云存储、安全域名系统等深度融合。



为满足工业互联网应用的巨大连接、低延迟和高可靠性需求，越南数字基础设施必须具备“超大容量、超宽带、通用、可持续、绿色、智能、开放和安全”的特点。阮长江强调，只有 IPv6 可以解决这个问题。



2013年，越南IPv6正式启动。截至2025年7月，IPv6使用率达65.5%，跻身全球前十。



2025至2030年阶段，越南试点并加快向IPv6 only过渡，力争2030至2032年实现全面转型。



越南互联网中心已建设互联网数据实验室（开发、共享和发展互联网资源的开放数据、专业数据）和新技术实验室（试点开发IPv6 only、数字身份、物联网、工业互联网等）。

该中心力争到2030年IPv6应用率达到90%，越南互联网基础设施运行安全率达99.9999%，全面应用国际标准，推动越南跻身全球IPv6 only转型前二十。



此外，越南互联网中心保持“.vn”域名在东盟排名第一，力争进入全球前20至30名，并将人工智能、大数据、开放数据应用于域名资源管理和用户服务活动。



该中心还积极参与并促进制定物联网、工业互联网、与IPv6相关的5G网络等国际标准，支持越南基础设施按照未来互联网模式进行转型。



科学技术部科技与技术司副司长黄英秀表示，该司重点制定三类标准：连接标准（5G、6G等通信协议）、数据传输标准和工业标准（自动化流程、移动机器人等），并确保与国际标准接轨。



在国家数字化转型进程中，越南互联网中心与20多个省市信息传媒厅签署关于发展国家互联网资源和基础设施的合作协议，并承诺与各地方共同管理和发展安全、可持续、广覆盖的互联网基础设施，助力推进数字化转型和数字经济发展。（完）