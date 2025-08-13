范明政总理：欢迎CT集团研发先进技术

8月13日，越南政府总理范明政在政府总部主持召开与各部委、行业主管部门及CT集团领导的工作会议，围绕科学技术、创新、数字化转型发展，特别是CT集团无人机（UAV）、人工智能及半导体发展计划进行讨论。



范明政高度评价CT集团的努力、决心以及其制定并实施的投资发展规划，研发先进技术，这与国家依托科学技术、数字化转型，尤其是人工智能、数据等新兴产业的发展战略高度契合，符合越共中央政治局第57号决议精神及政府总理已颁布的涵盖11类战略技术、35类战略科技产品的清单。



在贯彻落实政治局有关科学技术、创新、数字化转型发展，以及在新形势下发展民营经济、融入国际社会的各项决议精神基础上，范明政总理表示同意CT集团的战略和计划，并要求相关部委、地方给予支持，助力企业实施生产经营战略。

范明政强调，有关各方需审查相关规定，提出完善体制的建议，助力CT集团获取生产用地；协助其获得用于科学技术、创新、数字化转型及战略基础设施项目的500万亿越盾优惠信贷；支持其科技产品的宣传推广，推动越南高科技产品走向国际市场，并建立优先采购国内研发生产产品的机制。



范明政要求，各部委需依照职能、任务和权限，研究制定切实可行的专项计划和项目，明确任务、措施、资源、进度、执行责任及成果目标。同时，CT集团要与各部委、地方密切配合，在落实越共中央政治局战略性决议中继续发挥先锋和表率作用，坚持言必行、行必果，确保取得实质性成效，为国家迈入新发展阶段作出贡献。



CT集团是越南大型科技与创新企业之一，坚持自主掌握最先进技术的战略，专注于半导体、人工智能、无人机、绿色数字货币、碳信用交易平台、零排放装配式房屋、电动汽车与有轨电车、量子计算机、新能源以及基因与细胞技术等九大高科技领域。



该集团承诺助力越南成为无人机生产国，推动越南半导体产业发展，实现科技及包括数字化转型与人工智能在内的其他高科技领域的自主。CT集团建议政府及政府总理指示各部委、地方在机制、政策、生产用地、资金等方面给予支持，并推动其科技产品进入国际市场。（完）