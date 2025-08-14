苏林总书记：发挥各地区之间的协同效应，在国家发展版图上塑造宣光省新地位

8月14日上午，越共中央总书记苏林率中央工作代表团来到宣光省调研该省近期各中央的决议、结论实施情况，地方机构组织架构调整，国防、安全保障，经济增长任务以及社会保障等工作执行情况。



根据中央的决定，自2025年7月1日起，宣光省与河江省合并为新的宣光省，省会设在原宣光省宣光市。同时，随着行政单位的合并，宣光省党委与河江省党委也合并为新的宣光省党委。



各级党委、政府紧密跟进政治局、书记处、政府、国会和省委的指示，认真、同步地推进机构和各级行政单位的整合工作。



各党组织的党代会筹备与召开严格遵循程序和规定，议程、内容符合要求，得到了干部、党员和群众的支持与高度评价。政治局的各项突破性决议为国家进入新时代奠定了基础，省党委和省委常委会全面贯彻、具体化并认真落实，取得了显著成效。



新农村建设取得积极成果；保护与弘扬传统文化特色、结合旅游发展的工作备受重视。教育质量明显提升，居民医保覆盖率达95.86%。临时住房、破旧住房清零工作深入推进，动员了全社会的积极参与。国防、安全得到加强，国家边境主权保持稳固。



在听取报告和与会代表的意见后，苏林总书记在发表总结讲话时，代表党和国家领导对宣光省政治体系、企业界和人民在长期内做出的努力与坚韧不拔表示热烈表扬、给予高度评价。



为充分挖掘合并后的新宣光省的潜力与优势，苏林建议，要不断加强党的建设和政治体系建设，使之廉洁、强大；发挥民主和各民族大团结的力量。



苏林强调，要精心准备并成功举办宣光省委党代会（2025—2030年任期），确保进度、质量与正确的政治导向。

苏林指出，要最大限度发挥潜力与优势，调动一切资源，加快推动经济快速、可持续发展。这是核心任务和贯穿始终的要求，是改善民生的物质基础；要科学、系统、长远地重新制定宣光省的整体社会经济发展战略，发挥各地区之间的协同效应，在国家发展版图上塑造宣光省新地位；重视发展绿色经济、循环经济、数字经济，以科技与创新为基础，形成新的生产力、新的经营方式和高附加值的新产品。



苏林建议，宣光省凭借现有潜力与优势，要对农业产业结构进行调整，推动升级版、示范新农村建设；发展农林业商品化生产，按照价值链模式应用高新技术，确保质量标准与食品安全；同时打造品牌与地理标志，提升主导与特色产品的竞争力；发展具有竞争优势的工业，重点是加工制造业和可再生能源；吸引投资建设清水国家口岸经济区基础设施，使其成为综合性、多行业的商贸服务中心。



宣光省要把旅游业发展成为支柱产业，充分挖掘独特文化价值、革命历史遗迹、非物质文化遗产与自然景观，打造独特、专业、竞争力强的旅游产品；优先发展同文岩全球地质公园、黄树皮梯田国家名胜区、新朝国家特殊遗迹区、纳杭—林平自然保护区等高潜力区域的基础设施。



苏林要求，宣光省要继续同步推进符合本地实际和中央决议精神的战略性突破，落实教育、医疗领域的新资源和政策机制，提高人民体质、智力、生活质量与公平性。最重要的是，要以人为中心，把人作为一切发展战略的主体；全面投入教育、医疗、文化；激发自立精神和奋发向上的愿望，尤其是在青年和少数民族群众中，把潜力转化为可持续、包容且人文的发展动力。省份要协调发展城市—农村—生态空间，实现可持续、现代化并保持特色。



苏林建议，要保持政治稳定，保障国防安全、社会治安；提升对外工作成效。这是重要且经常性的任务，为发展创造和平稳定的环境；要加大政策宣传和讲解力度，让人民群众，尤其是少数民族地区、偏远地区人民群众充分了解各政策，凝聚社会共识。



苏林强调，要继续完善两级地方政府模式，提高干部队伍素质、服务精神与公共治理效能，补齐空缺岗位；重视建设坚强的基层干部队伍，选拔政治素质和道德品质良好，实践能力强，创新思维过硬，敢想、敢干、敢担责，贴近群众、有发展眼光的人担任关键岗位。同时，妥善解决因机构调整而受影响的干部、公务员的政策待遇问题等等。（完）