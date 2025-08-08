苏林总书记出席越南财政部门传统日80周年纪念活动

8月8日上午，越南财政部隆重举行财政部门传统日80周年（1945年8月28日—2025年8月28日）庆典暨一等独立勋章授勋仪式。



越共中央总书记苏林出席并在活动上发表讲话。



出席活动的还有原越共中央总书记农德孟，越共中央政治局委员、政府总理范明政，原政治局委员、原国会主席阮生雄、阮氏金银等。



越共中央委员、财政部长阮文胜表示，1945年8月28日，胡志明主席签发法令，成立越南民主共和国临时革命政府，设有13个部门，其中包括财政部。从此，每年8月28日被定为越南财政部门的传统日。



80年来，财政部门坚定不移，克服重重困难，不断成长壮大，确立了在综合参谋、制定社会经济发展战略、管理国家财政资源等方面的核心地位，为国家建设、保卫和经济社会发展事业作出了重要贡献。



在庆典上发表指导讲话时，苏林总书记强调，新形势对财政部门提出了更高、更迫切的要求。越南经济能否实现突破性发展，财政部门的作用至关重要。

苏林指出，要紧密跟踪、准确评估国内外经济形势，主动分析、研判财政和货币政策的影响，及时向政府提出预算收支管理的情景与方案；强化财政预算纪律与规矩，严格管理国家预算收入，确保应收尽收、及时入库；严控并高效管理预算支出，厉行节约经常性开支，增加收入、节约支出，以集中资金用于发展投资，支持若干具有战略转折意义的重大项目。



苏林要求采取具体措施，更高效地动员金融市场、资本市场、证券市场以及人民经济中的资源，进一步吸引国内外资金，为企业特别是民营企业创造更好的融资渠道；加快公共投资资金到位进度，重点用于交通、可再生能源、数字化转型等战略基础设施项目；同时改善投资环境，简化行政手续办理流程，吸引高质量外资（FDI）；有效管理与使用公共资产，提高国有资本在企业中使用的透明度与效率。



苏林强调，国家正步入新的发展时代，凭借80年光荣的建设与发展传统，他相信财政部门领导集体、干部、公务员和劳动者将继续发扬团结一致的精神，努力更好地完成各项任务，为实现国家繁荣、富强、幸福的愿景作出贡献。财政部门必须继续成为勇于担当、锐意创新的先锋力量，为建设繁荣、强大的越南而奋斗。



值此机会，苏林总书记代表党和国家向财政部门授予一等独立勋章，表彰其在建设和保卫祖国事业中的卓越成就和重大贡献。



政府总理范明政向财政部长阮文胜授予一等劳动勋章。（完）