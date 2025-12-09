第57号决议：以投资优惠驱动数字技术产业新突破

越南第十五届国会于2025年6月14日通过的《数字技术产业法》将于2026年1月1日正式生效（部分条款自2025年7月1日先行生效）。该法标志着越南在发展数字技术产业上迈出了战略性一步，为越南朝着全球数字技术中心目标迈进奠定了制度基础。

凭借一系列突破性的优惠政策、高质量数字技术产业人才发展战略、人才吸引机制，以及现代化数字基础设施和同步生态体系的建设，《数字技术产业法》不仅是一部行业法律，更是推动数字化转型、发展数字经济的重要制度杠杆，为有效落实党中央关于科技突破、创新和国家数字化转型的第57号决议提供了强大动力。

土地与企业所得税实现重大突破



根据2025年第31号通知，人工智能、区块链、云计算、量子计算、大数据，以及消费级芯片、AI芯片、物联网芯片等十大重点产品和服务，将享受最高级别的政策支持，包括全额减免土地使用费与土地租金。

2025年第32号通知进一步将同等力度的土地优惠政策，延伸至半导体产业所需的14类关键材料和18类核心设备，旨在加速构建完整的本土半导体产业生态。

在税收方面，第33号通知作出具体规定：从事电子设备生产的企业，可享受企业所得税“四免九减半”的优惠，即自盈利年度起前四年全额免征，随后九年减半征收。对于投资总额超过6万亿越盾的大型项目，政府总理有权决策将优惠期限在原有基础上再延长最多50%。

企业满足以下四项条件之一即可申请上述税收优惠：

- 产品使用在越南境内设计、生产、封装或测试的半导体芯片；

- 设立不少于10人的研发部门（其中越南籍员工占比不低于50%），且年度研发投入不低于平均净收入的2%；

- 生产的电子设备拥有自主设计产权；

- 供应链中至少有30%的越南本土企业参与并开展了技术转让。

大力支持研发活动与人才培养



为最大限度降低研发成本、鼓励创新，第30号通知大幅放宽了对用二手设备进口的限制。用于芯片制造、封装及测试的设备，其准许进口的使用年限上限从10年延长至20年；而专门用于数字技术培训或研发的设备，则完全不受剩余性能或使用年限等要求的限制。

2025年第26号通知进一步优化了对“禁止进口二手信息技术产品目录”的管理，明确允许在三种特定情形下进口：用于特种专业用途； 用于科学研究；为国外客户进行来料加工，且成品全部出口。

具体适用情形包括：同一跨国机构内部的设备调拨、作为生产线集成控制系统的一部分、用于软件开发和数据处理业务、特种专业IT设备使用、保修期后返厂维修产品的再进口，以及因原产品停产而必须进口翻新部件进行维修等。

2025年第34号通知确立了使用国家财政预算采购数字技术产品与服务时的国产优先政策。

-硬件产品须同时满足两项条件：其产品设计方案与注册商标均须为越南组织、企业或个人所有。

-软件产品只需满足以下任一条件：其设计开发所有权属于越南组织或个人，或主要基于越南方面拥有或主导的开源代码进行开发。（完）