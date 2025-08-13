政府总理范明政：越南愿为老挝分享国有企业改革与重组经验

8月13日下午，越南政府总理范明政在政府驻地会见了来访的老挝副总理、人民革命党中央企业改革委员会主任沙伦塞·贡马西（Saleumxay Kommasith）。



范明政总理高度评价两国在多个领域，尤其是在国有企业改革经验交流方面的合作成果，其对各自国家经济可持续发展具有战略意义，并为促进越老两国伟大友谊、特殊团结及全面合作关系做出积极贡献。



范明政总理强调，越南始终高度重视并优先发展越老伟大关系。范明政总理对两国多领域合作关系持续积极、全面发展感到高兴；并向老挝高级领导人转达越共中央总书记苏林、国家主席梁强及国会主席陈青敏的问候。



范明政总理向老挝代表团介绍了近年来越南国有企业改革与重组进程，并指出，越南始终将国有企业视为经济体的重要支柱之一，同时实施大刀阔斧的改革，确保企业高效运作，并防范腐败与不正之风。

范明政总理强调，越南愿为老方分享国有企业改革与重组经验，介绍越南法律文件体系及管理流程、融资方式和投资管理方法。范明政建议双方建立各主管机构间的常态化交流机制，认为这将有助于老方全面、深入理解，与老挝实际情况相结合加以应用。



老挝副总理、人民革命党中央企业改革委员会主任沙伦塞·贡马西高度评价越南国有企业改革经验及运营模式，认为这为老挝提供了宝贵的借鉴经验；强调在独立自主经济建设过程中，老方将始终保持与越方合作，希望学习借鉴越南的宝贵经验，旨在建设高效、可持续运作的老挝经济体系。（完）