“我爱我的祖国”宣传活动正式启动

8月8日上午，越南青年联合会中央委员会在河内正式启动全国范围内的 “我爱我的祖国”宣传活动，并与抖音（TikTok）越南 签署 2025 – 2029 年阶段合作协议。

该活动旨在庆祝八月革命胜利和国庆80周年，同时落实 2025 年 7 月 21 日第 13-KH/TWH 号计划中关于举办“我爱我的祖国”之旅的内容，加强网络空间宣传工作。

本次活动旨在激发年轻一代的民族自豪感和爱国情怀；营造积极向上、热烈奋进的氛围，鼓励青年通过具体行动、有意义的故事表达爱国之情，传播越南国家与人民的美好形象。

#TuHaoVietNam（#越南自豪）活动自2025 年 8 月 4 日至 9 月 2 日期间举行，面向国内外越南公民，设有两种形式：“我爱我的祖国”视频短片和“我爱我的祖国”打卡照片。组委会将在每个阶段颁发 10 个传播力最强的视频奖和 10 个传播力最强的照片奖；活动结束后，将颁发 5 个优秀视频奖和 5 个优秀照片奖。奖项包括越南青年联合会中央委员会表彰证书、活动纪念奖杯和赞助商礼品。

通过本次活动，青年联合会中央委员会号召青年发挥先锋、冲锋、创新精神，培养爱国情怀，树立新时代青年榜样，弘扬志愿精神，为经济社会发展、保障民生、建设与保卫祖国作出贡献。

活动现场还举行了与抖音（越南）2025 – 2029 年阶段合作协议签署仪式。

根据合作协议，抖音（越南）将与越南青年联合会携手，为青年提供生活技能培训，包括自我管理、沟通、解决问题、自我保护、财务管理、科技应用、健康护理、信息处理及防范有害信息等。

抖音将支持组织和宣传“我爱我的祖国”运动、“青年参与保护和弘扬民族文化传统”项目以及多个计划，如“建设幸福青年家庭”、“每位青年一本好书作伴”、“与教师分享”、“国家志愿奖”、“美好生活青年”、“闪耀越南毅力”、“表彰优秀青年企业家创业典范”等。

此外，TikTok 还将推动数字经济发展，通过“一乡一品”(OCOP)、“自豪越南货”、科技技能培训、数字化和电子商务等活动，支持青年创业，并通过 抖音数字营销推广产品。平台还将通过抖音直播（TikTok Live） 和直播为青年提供职业指导、技能提升及就业机会。双方将每 3 个月定期总结评估，以优化合作活动。（完）