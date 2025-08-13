庆祝八月革命与9·2国庆80周年系列大型文艺活动即将举行

在全国热烈庆祝八月革命胜利和9·2国庆80周年之际，多场规模宏大、意义深远的艺术活动陆续举行，传播文化与历史价值，激发爱国热情和民族自豪感。



《我骄傲，我是越南人》



越共中央宣教与民运部会同文化体育与旅游部、河内市人民委员会、越南国家电视台及Netmedia股份公司配合，将于8月17日晚在美亭国家体育场广场举办特别文艺晚会《我骄傲，我是越南人》。



文艺晚会在国家电视台VTV1频道及多家地方电视台同步直播，松阳、和Minzy、英秀、杨黄燕等知名歌手和500名演员参与，分为三大部分：“根源——呼唤越南”、“一个越南——千万颗心”、“我骄傲，我是越南人”。舞台设计灵感源自郎僚传说，融合现代声光技术与传统和当代音乐。

《河内——从1945年的历史之秋》



8月15日晚，河内市八月革命广场上演特别节目《河内——从1945年的历史之秋》。该节目由河内市委、市人民议会、人民委员会和市祖国阵线委员会主办，河内市文化体育局承办，共三章六幕，重现80年来国家的重要历史事件，从八月革命胜利、胡志明宣读《独立宣言》、空中奠边府战役到当今美丽的首都河内。



节目亮点是3D投影映射、艺术烟花以及音乐、灯光与舞台艺术的完美结合，引领观众踏上一段穿越时空的光影之旅：从壮丽辉煌的历史篇章，穿越灿烂多彩的升龙—河内文化空间，走向越南未来的科技中心。



《河内——永放光芒的越南梦想》



8月31日晚，《河内——永放光芒的越南梦想》艺术晚会将在河内东英国家会展中心举行，河内电视广播电台和其他线上平台将对晚会进行现场直播。



晚会分为三章：“河内的岁月”、“你眼中的河内”、“崭新的越南”。节目融合歌舞、当代舞、情景表演、资料影像播放及3D映射，汇聚知名艺术家、首都专业艺术团体及艺术院校学生。



为促进重大节日期间文化艺术活动，文化体育旅游部已发文要求各省市人民委员会举办文化艺术活动，庆祝8月革命和9·2国庆80周年。



文化体育与旅游部建议各省市结合实际与资源条件，举办丰富多彩的文艺、展览、宣传活动，激发爱国情怀，缅怀胡志明主席和历代先贤的贡献，可考虑举行烟花表演，营造欢乐喜庆的节日氛围。（完）