宁平省沛顶寺荣获猫途鹰2025年“旅行者之选大奖——全球最佳目的地”

宁平省旅游厅8月10日透露，该省沛顶寺荣获全球领先旅游网站猫途鹰（TripAdvisor）颁发的“旅行者之选大奖——全球最佳目的地”。



值得一提的是，沛顶寺是该榜单中唯一获得猫途鹰“绿色勾选”认证的目的地。这不仅体现了沛顶寺在国际友人心目中卓越的声誉，也进一步肯定了其在国际游客查找旅游信息时的高度可信度。这是来自全球数百万条积极评价的高度认可，是对沛顶寺的美丽景观、文化、信仰价值以及优质服务的有力证明。



沛顶寺在全球800万份提名资料中凭借远超预期的大量评价和反馈继续给公众留下深刻印象。沛顶寺正在努力拿下猫途鹰最高荣誉奖——旅行者之选 “至尊奖”(Travellers’ Choice Best of the Best)。



沛顶寺坐落于世界文化与自然双重遗产长安名胜群之中。该寺创下亚洲与越南多项纪录，包括拥有亚洲最大镀金佛像、亚洲最长罗汉走廊、亚洲最高的佛舍利塔、东南亚最大的铜制弥勒佛像的寺庙。沛顶寺每年接待游客量超数百万人次，尤其在春天庙会期间更是人潮涌动，盛况空前。

荣获猫途鹰旅行者之选大奖——全球最佳目的地和“绿色勾选”认证，是对沛顶寺乃宁平省旅游体验质量与文化—信仰价值的高度认可。这份殊荣不仅是对沛顶寺在遗产保护、服务提升、文化体验多样化及景观环境维护等方面所作努力的奖励，还有助于提升宁平省乃至越南在全球旅游与文化遗产版图上的重要地位。



近年来，宁平省吸引了越来越多国内外游客前来观光旅游。宁平省连续多年获得国内外权威旅游组织和网站的好评并在多个榜单上名列前茅。



值得一提的是，2023年宁平省荣获“旅行者点评奖”，成为越南唯一入选“全球十大最佳友好型旅游目的地”的代表。美国《福布斯》（Forbes）杂志也将宁平省评选为全球23个最值得一去的地方之一。2024年，宁平省在“十大适合避开人潮的世界奇观”榜单中名列第4位。（完）