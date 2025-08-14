外交部例行记者会：为外国人出入境和在越居留创造便利条件

8月14日下午，在越南外交部例行记者会上，外交部发言人范秋姮已回答记者关于越南对部分国家公民实施免签政策的提问时表示，越南一贯主张进一步为外国人出入境和在越居留创造便利条件，从而推动经济社会发展。

近日，按照旅游发展需求刺激计划，越南政府颁布关于对12个国家公民实施免签政策的第229号决议，实施时间自2025年8月15日至2028年8月14日。

根据该决议，越南将对比利时、保加利亚、克罗地亚、捷克、匈牙利、卢森堡、荷兰、波兰、罗马尼亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、瑞士等国公民实施免签政策，自入境之日起的免签有效期为45天，适用于旅游目的，符合越南法律规定的所有入境条件，不区分护照类型。

此前，越南政府已颁布第44号决议，对德国、法国、意大利、西班牙、英国及北爱尔兰、俄罗斯、日本、韩国、丹麦、瑞典、挪威、芬兰等国公民实施免签政策。

截至目前，越南已单方面对24个国家的公民以旅游为目的入境越南时实施免签政策。

另外，越南政府还颁布了第221号决议规定对属于特殊优待对象、服务于经济社会发展的外国人实行有期限的免签政策。根据该议定，免签对象包括应越南党和国家领导的邀请访越的外国嘉宾、专家、学者、投资者、从事文化、艺术、体育、旅游等领域的人士等等。

另外，外交部发言人范秋姮还回答记者关于日媒报道日本逮捕涉嫌持有价值3500万美元、重量达1吨大麻的3名越南人一事的提问时表示，获悉后，根据外交部的指示，越南驻日本代表机构已联系当地政府，以了解和核实情况，并根据越南和当地法律规定采取必要和适当的公民保护措施。

越南坚决严厉打击生产、贩运、储存及运输毒品等行为，愿意在预防和打击各种犯罪，尤其是禁毒方面开展双边和多边合作。（完）