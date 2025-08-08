国庆80周年：河内推出“A80—越南自豪”数字平台

庆祝八月革命胜利和国庆80周年， 8月8日，河内市正式推出“A80—越南自豪”数字平台（A80：庆祝国庆80周年）。

该平台包括网址https://a80.hanoi.gov.vn和移动应用程序“A80—越南自豪”，这是服务于宣传、引导、介绍纪念活动的官方信息渠道，在共同追溯民族历史的旅程中将全国人民和国际友人连接起来。

河内市文化体育局副局长阮氏梅香表示，作为重要纪念活动的牵头单位，河内市已为国家重大系列活动做了充分且富有创意的准备。文化体育局构建了名为“A80—越南自豪”的数字生态系统。这不仅是一个普通的信息门户网站，更是一个“智能助手”, 在首都的各项纪念活动中，其将成为市民和游客了解、体验、充分感受每一个精彩瞬间的同行者。

“A80—越南自豪”被打造为一个集中的、统一的、可靠的数字信息中心，及时、完整、准确地更新所有与纪念活动相关的内容。通过该平台，国内民众、海外侨胞及国际友人可以主动获取官方信息，包括阅兵—游行日程，文艺演出、文化—历史展览安排；由职能机构发布的交通、安保、医疗等通告；以及来自全国各地的幕后花絮、美丽影像、现场直播视频和难忘瞬间。

“A80—越南自豪”网站界面设计充满喜庆、现代的节日气氛，浓郁体现升龙—河内的文化特色。鲜艳的红—黄主色调既庄重又亲切、生动且富有感染力。主页上庄严展示着胡志明主席宣读《独立宣言》以及阅兵队伍昂首阔步的历史画面，彰显神圣的历史精神。各栏目布局清晰直观，方便使用，从活动列表、图片—视频库到可实时查询活动的数字地图，一应俱全。

网站还整合了社交媒体连接，营造出爱国情感传播与社区凝聚的空间。升龙—河内千年文脉通过标志性建筑、传统艺术节目和富有情感的设计色彩被生动再现。因此，“A80—越南自豪”不仅是服务重大活动的平台，更是一件代表首都新时代风貌与精神的数字文化作品。

“A80—越南自豪”不仅是服务国家大庆的科技平台，更是河内的数字文化宣言——这里汇聚着辉煌的过去、创新的现在与开放融合的未来。从1945年的历史印记，到数字时代的跨越，河内不断巩固其作为全国政治—文化—创新中心的地位，这座千年文脉的城市，致力于和平与繁荣。它是连接过去与现在、政府与人民、越南与五洲朋友的桥梁，奏响名为“越南”的绚丽乐章。

作为联合国教科文组织创意城市网络的成员，河内在举办具有国家影响力的文化活动时，始终走在科技应用与创新的前沿。A80平台不仅是信息数字化的解决方案，更是兼具文化与科技特色的创意产品，有助于实现建设“文脉—创意—现代—融通”首都的愿景。

市民和游客可访问网站https://a80.hanoi.gov.vn 或在 App Store、Google Play 下载“A80—越南自豪”应用，开启连接、同行与共庆民族辉煌里程的旅程。（完）