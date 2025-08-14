国庆 9·2 假期：越南游客搜索热度最高的旅游目的地揭晓

河内、岘港和大叻位列国内热门目的地前三，而在国际旅行榜单中，曼谷、新加坡和首尔则成为越南游客的首选。

今年恰逢越南国庆 80 周年，9·2 假期的期待值空前高涨。在线旅游平台 Booking.com 的数据显示，越南游客在国内游与国际文化体验之间寻求平衡，既关注熟悉的目的地，也向往探索全新的文化旅程。

从搜索热度来看，今年假期的国内旅游偏好呈现多样化趋势——既包括充满活力的文化与历史名城，也涵盖静谧的海滨度假地和气候宜人的避暑胜地。

在国内目的地中，河内凭借丰富多彩的节庆活动成为焦点。31% 的游客表示，参加大型或特别活动是促使他们出行的主要动力，因此首都毫无悬念地位居搜索榜首，吸引了独行旅客、家庭游客以及朋友结伴出游的人群，共同沉浸在节日氛围中。

如果说河内适合追求深度文化体验的游客，那么越南的海滨城市依旧是宁静假期爱好者的首选。岘港位列第二，这座以湛蓝天空和温柔海滩闻名的“最宜居海滨城市”，既能满足休闲度假需求，也能带来多样化的体验。此外，芽庄、头顿、顺化、会安、富国岛和美奈等地同样上榜，各具特色，为假期增添阳光与活力。

有 56% 的越南游客计划在假期中亲近自然，这使得气候凉爽、户外活动丰富的大叻跻身第三。而胡志明市位列第五，凭借充满活力的都市节奏、适合全家出行的娱乐活动和丰富的文化演出吸引了不少游客。

在国际目的地方面，越南游客更倾向选择亚太地区的城市作为长假出行地，其中曼谷高居榜首。新加坡以其现代都市气息、浓厚的文化底蕴和城市绿化的独特结合，较去年同期排名上升三位。

首尔与东京的住宿搜索量也显著增加，这两座城市凭借秋季的迷人景色与充满活力的都市生活吸引了大量游客。吉隆坡、香港和中国台湾台北等亚洲城市同样备受青睐，得益于其丰富多样的美食、精彩的娱乐活动以及便捷的交通条件。（完）