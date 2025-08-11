国会常务委员会第48次会议：尽快颁布至2030年人力资源发展战略

在越南第十五届国会常务委员会第48次会议框架下，8月11日上午，国会常务委员会审议了专题监督团关于实施有关满足经济社会发展要求的人力资源，尤其是高素质人力资源的发展和使用法律政策的报告。

监督团在报告中指出，目前越南人力资源基本满足经济社会发展的要求。人力资源，尤其是高质量人力资源的数量和质量均有所提升，结构日益合理；劳动者的学历和技能水平不断提高；劳动生产率、就业和收入均有积极变化。对于公共部门而言，大部分干部、公务员、职员具有大学及以上学历；人力资源的招聘、使用、管理与发展工作依法依规、公开透明地实施，质量和队伍整体水平基本满足要求。

监督团建议，政府应尽快颁布近期至2030年、远期展望至2050年的人力资源发展战略，并安排充足的保障资源，提升人力资源的创新能力，结合合理利用人工智能和新科技工具。政府应制定并提交国会审议、修改和补充《教育法》、《高等教育法》、《职业教育法》、《人口法》、《事业单位人员法》，以及国家教育培训目标计划、国家人口与发展目标计划。

在会议上，国会主席陈青敏表示，中央政治局颁布的“四大决议”均涉及提升教学质量与学习质量，尤其是高质量人力资源的培养。

根据越共中央总书记苏林的结论，中央政治局将在8月15日之前颁布关于全民教育的决议和关于全民保健的决议。

陈青敏建议，在上述决议颁布后，监督团应及时更新报告，以便提出更适切的建议，让政府、各部委、地方，特别是教育培训部，能够尽快落实。监督团的报告必须提供2021-2024年间越南高素质人力资源的总体情况，越南的高质量教育在东盟和亚洲的水平等信息，并据此预测2025-2030年人力资源需求及2045愿景，尤其是在国家关键行业和领域的人力资源需求。

关于未来任务与解决方案，决议草案提出了9个需要完善体制与政策的重点问题。国会主席要求明确指出，这些体制与法律政策的完善是属于法律、议定还是通告的范畴？在哪个环节存在体制障碍就要在哪个环节解决，而不是笼统地说“体制障碍”。必须具体指出障碍在哪个位置、属于哪个行业。

陈青敏指出，虽然已经颁布了多项高质量人力资源发展方案和计划，但在组织实施方面仍存在不足，成效不够明显，一些重要内容迟迟未出台或尚未出台。因此，必须特别重视组织实施这一环节，并明确“高质量”的内涵。（完）