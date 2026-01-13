越南夏卷、春卷“走进”西式厨房



越南春卷



越通社驻布鲁塞尔记者援引比利时新闻网站 rtbf.be 的报道指出，越南的传统美食，如：春卷、以及米纸，正日益广泛地出现在欧洲各国家庭厨房中，并以富有西方饮食风格的创新方式进行烹制。原本在亚洲饮食文化中十分常见的食材——米纸，如今被巧妙改良，演绎出多种新颖菜式，契合比利时及周边国家的口味偏好和饮食习惯。



越南春卷

源自越南的米纸被评价为一种用途灵活的食材，可用于卷制、油炸、煎烙或蒸制。凭借其薄、轻且易加工的特性，米纸迅速“入乡随俗”，成为欧洲餐桌上多种开胃菜和热菜的基础。RTBF表示，比利时许多厨师和美食爱好者已尝试将米纸用于西式菜肴，并获得了积极反馈。