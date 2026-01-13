饮食文化
越南夏卷、春卷“走进”西式厨房
越通社驻布鲁塞尔记者援引比利时新闻网站 rtbf.be 的报道指出，越南的传统美食，如：春卷、以及米纸，正日益广泛地出现在欧洲各国家庭厨房中，并以富有西方饮食风格的创新方式进行烹制。原本在亚洲饮食文化中十分常见的食材——米纸，如今被巧妙改良，演绎出多种新颖菜式，契合比利时及周边国家的口味偏好和饮食习惯。
源自越南的米纸被评价为一种用途灵活的食材，可用于卷制、油炸、煎烙或蒸制。凭借其薄、轻且易加工的特性，米纸迅速“入乡随俗”，成为欧洲餐桌上多种开胃菜和热菜的基础。RTBF表示，比利时许多厨师和美食爱好者已尝试将米纸用于西式菜肴，并获得了积极反馈。
除了越南夏卷、炸春卷或烤猪肉卷等已为欧洲食客熟知的菜肴，越南米纸如今越来越多地出现在荷兰式春卷、亚洲蒸饺等西式及亚洲常见卷制菜肴旁。这使得米纸成为一种新颖、灵活性强且易被接受的选择。
据RTBF介绍，米纸的使用方法颇为简单：只需湿润使其软化并保持韧性，随后卷入各类馅料。除传统配方外，一些带有浓厚欧式美食印记的创新做法正受到欢迎，如：马苏里拉奶酪配帕尔马火腿馅春卷、意大利香肠搭配帕尔玛干酪米纸卷或使用本地奶酪制作的卷类菜肴。
不仅如此，米纸还被用作意大利饺子式蒸、煎料理的“外皮”，或加工成适合欧洲气候的热菜。RTBF评价称，正是其灵活性和多样的搭配潜力，使越南米纸日益赢得食客青睐，从而在比利时和欧洲进一步传播并丰富了多元文化美食图景。