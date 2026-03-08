向美国外交界推广越南素食

通过美食进行文化交流



活动在越南驻美大使馆内举行，旨在加强文化交流，推广越南美食文化的独特价值。越南驻美大使夫人陈氏碧云表示，此次活动是在迎接三八国际妇女节的氛围中举行的。她强调，外交官配偶是"软外交的桥梁"，在维护文化特色、促进各国友好情谊方面发挥着重要作用。



据陈氏碧云介绍，在越南，素食不仅是一种饮食习惯，更是一种与平和、慈悲和尊重自然紧密相连的生活哲学。莲子、豆腐、菌类和各类香草等熟悉食材，被烹制为清淡可口、营养丰富、充满越南特色的菜肴。通过分享这些植物性素食，她希望能向宾客们传递越南和平文化遗产的一部分。



实地体验与国际反响



活动的亮点是在厨师安娜·黎的指导下进行烹饪体验。宾客们不仅得以品尝美食，还有机会亲身参与制作过程，更深入地了解越南美食中食材搭配的艺术。

安娜·黎表示，越南素食完全可以实现将传统菜肴转化为美味健康的素食版本。如今的素食经过创新，再现了传统佳肴，如素食版蟹粉米线、河粉或顺化牛肉粉，旨在向国际友人介绍一个素食与荤食同样丰富多彩的越南。



华盛顿外交官配偶及前配偶国际妇女团体主席卡门·奥特薇表示，越南美食给她留下了深刻印象，非常美味、健康且富含蔬菜。此次体验后，她计划与丈夫一同到访越南，品尝更多传统美食。（完）