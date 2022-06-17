«Неделя мини-Тайланда» впервые прошла в Куангнине

«Неделя мини-Тайланда» – первая в своем роде – стартовала в северной провинции Куангнинь 16 июня, демонстрируя выдающиеся тайские продукты.

Мероприятие, которое продлится до 19 июня, проводится совместно Департаментом содействия международной торговле Министерства торговли Таиланда, Торговым офисом посольства Таиланда в Ханое и Национальным торгово-выставочным агентством Вьетнама VINEXAD.

«Неделя мини-Тайланда», или Выставка лучших тайских брендов, представляет собой различные версии знаменитой торговой ярмарки, ежегодно проводимой в Ханое и Хайфоне в течение последних 20 лет. Выставка получила положительные отзывы не только от компаний, ищущих возможности для укрепления своих сетей, но и от вьетнамских клиентов, желающих получить доступ к качественным тайским продуктам и услугам.

На мероприятии в Куангнинь представлено более 60 стендов тайских компаний, представительств и агентов по сбыту во Вьетнаме.

На выставке представлены выдающиеся тайские товары и услуги, такие как продукты питания и напитки, бытовая техника, электроприборы, текстиль, ювелирные изделия, косметика и косметические товары, а также туристические услуги.

Ожидается, что это мероприятие поможет увеличить двустороннюю торговлю и укрепить взаимопонимание между Таиландом и Вьетнамом.