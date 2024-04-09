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Председатель НС Вьетнама провел переговоры с Председателем ПК ВСНП
Председатель ПК ВСНП Чжао Лэцзи приветствовал первый официальный визит в Китай председателя НС Выонг Динь Хюэ в его новом качестве.
Они выразили удовлетворение позитивным прогрессом в двусторонних отношениях между двумя партиями и двумя странами за последнее время, в том числе обменами и сотрудничеством между законодательными органами двух стран.
Председатель НС Вьетнама Выонг Динь Хюэ подчеркнул, что партия и государство Вьетнама придают особое значение развитию стабильных, здоровых, устойчивых и долгосрочных отношений с Китаем, считая это стратегическим выбором, главным приоритетом в рамках внешней политики Вьетнама, направленной на независимость, самостоятельность, многосторонность и диверсификацию диверсификацию международных отношений.
Председатель ПК ВСНП Чжао Лэцзи подчеркнул, что Китай всегда считает Вьетнам приоритетом в своей политике дипломатии добрососедства и последовательно поддерживает Вьетнам в успешном осуществлении дела индустриализации, модернизации страны и повышения роли на международном уровне.
Обе стороны договорились способствовать эффективной реализации Совместной декларации о дальнейшем углублении и развитии отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества, построении Вьетнамско-китайского сообщества с общим будущим, имеющим стратегического значения. Они договорились поддерживать контакты на высоком уровне и всех уровнях, а также активизировать сотрудничество по каналам партии, правительства, парламента и фронта, продвигать роль НС Вьетнама и ВСНП в развитии сотрудничества между двумя странами.
Председатель НС Выонг Динь Хюэ предложил Китаю создать благоприятные условия для скорейшего открытия вьетнамских офисов по содействию торговле в Чэнду, Хайкоу и Нанкине, продолжить увеличение импорта вьетнамских товаров, в скором времени провести переговоры по рамочному соглашению о торговле рисом, облегчить транзитные перевозки грузов из Вьетнама через территорию Китая в третью страну по железной дороге Азия-Европа.
Он пожелал, чтобы обе стороны совместно сформировали новый инвестиционный имидж крупных, авторитетных и технологически продвинутых китайских предприятий во Вьетнаме. Он также подчеркнул необходимость сотрудничества в решении нерешенных вопросов по некоторым проектам сотрудничества, ускорении прогресса безвозвратной помощи Китая Вьетнаму и изучении сотрудничества по строительству железнодорожных проектов стандартной колеи, включая участки Ханой-Лаокай, Ханой-Куангнинь и Ханой-Лангшон.
Председатель ПК ВСНП Чжао Лэцзи, в свою очередь, высоко оценил и согласился с рекомендациями председателя Выонг Динь Хюэ по развитию связей между двумя партиями и государствами, подтвердив, что Китай готов объединить усилия с Вьетнамом для углубления практического сотрудничества, расширения торгового и инвестиционного взаимодействия, укрепления стратегических связей в целях развития и обеспечения качественного развития.
Чжао Лэцзи подтвердил, что Китай готов вместе с Вьетнамом способствовать сопряжению инициатив «Один пояс, один путь» и «Два коридора, один экономический круг». Обеим сторонам необходимо развивать сотрудничество для обеспечения цепочек поставок, производственных цепочек, развития цифровой экономики, зеленой экономики, новой энергии и др.
Что касается сотрудничества между двумя законодательными органами, то обе стороны выразили желание расширять обмен опытом о законодательной работе, управлении страной, совершенствовании методов руководства Партии в построении социалистического правового государства, совершенствовании институтов и политики социально-экономического развития, а также усиливать контрольную роль законодательных органов двух стран в руководстве министерствами, отраслями и местностями в выполнении подписанных документов.
Касаясь морских вопросов, обе стороны договорились продолжать реализовывать общее понимание руководителей двух партий, двух стран, должным образом контролировать разногласия на море, поддерживать мир и стабильность в Восточном море. Председатель НС Выонг Динь Хюэ предложил обеим сторонам в скором времени подписать новое соглашение о рыболовстве в Тонкинском заливе, вместе со странами АСЕАН содействовать переговорам по разработке существенного, действенного и эффективного Кодекса поведения в Восточном море (COC) в соответствии с международным правом, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года.
Председатель НС Выонг Динь Хюэ и Председатель ПК ВСНП Чжао Лэцзи подписали соглашение о сотрудничестве между двумя законодательными органами, содержащее новые вопросы, что продемонстрировало более тесное и практическое сотрудничество.
Обе стороны также присутствовали на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между Канцелярией НС Вьетнама и Канцелярией ПК ВСНП.