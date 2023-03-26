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Вьетнамские и французские населенные пункты идут на активизацию сотрудничества
Она призвала партнеров региона Новая Аквитания, в том числе Пуатье, активно возобновлять существующие отношения и искать новые области сотрудничества, такие как преобразование энергии, цифровая трансформация, а также зеленое и устойчивое развитие.
Представляя официальные лица региона Новая Аквитания, Паскаль Дюфорестел подчеркнул традиционные побратимские отношения между вьетнамской провинцией Лаокай и Пуату-Шаранта (старое название региона Новая Аквитания до 2016 года), которые до сих пор поддерживаются и развиваются благодаря проектам сотрудничества в сельском хозяйстве, преподавании французского языка и туризме.
Он отметил, что региональная власть будет поддерживать проекты сотрудничества, а также способствовать обмену и взаимовыгодному сотрудничеству.
Он воспользовался случаем, чтобы объявить, что делегация региона Новая Аквитания примет участие в 12-й конференции по децентрализованному сотрудничеству Вьетнама и Франции, которая состоится в середине апреля в Ханое.
Со своей стороны, посол Вьетнама во Франции Динь Тоан Тханг приветствовал сотрудничество между вьетнамскими населенными пунктами и городом Пуатье, городским кластером Гранд-Пуатье и регионом Новая Аквитания, назвав его образцом местного сотрудничества между Вьетнамом и Францией.
Он призвал местных партнеров продолжать сотрудничество и способствовать обмену с вьетнамскими провинциями и городами.
Во время празднования власти города Пуатье представили проект «Гармония» в исполнении режиссера Тристана Герлотта и композитора Малика в сотрудничестве с вьетнамской певицей Донг Лан. Это результат сотрудничества и обмена музыкой и французским языком между учащимися средней школы Нгуен Чи Фыонг в городе Хюэ и школы Лузиньян в Пуатье.
В рамках своего рабочего визита в Пуатье посол Динь Тоан Тханг также провел встречи с представителями агентств, организаций и учреждений региона Новая Аквитания и города Пуатье, в ходе которых они обсудили возможности, а также потенциал сотрудничества с Вьетнамом в области окружающей среды, энергетической трансформации, здравоохранения и авиации; возможности для продвижения торговли и расширения проектов сотрудничества в области профессионального обучения и обмена опытом и навыками.
Ранее, 23 марта, делегация посольства также посетила производственный объект молочной фирмы Bonilait в Пуатье, которая поддерживает деловые отношения с вьетнамскими партнерами.