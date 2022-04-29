Protec: некоммерческая организация по производству шлемов

В Protec работают эксперты из США, которые совместно с местными специалистами разрабатывают и исследуют линейки шлемов. Фото: архив ProtecProtec известен как социальное предприятие, созданное Фондом AIP, которое специализируется на производстве шлемов, изготовленных с соблюдением этических норм. Предприятие не только обеспечило рынок высококачественными «тропическими» шлемами, сконструированными для данного климата и подходящими для жителей страны, но и внесло значительный вклад в повышение осведомленности вьетнамской общественности и уровня ее ответственности во время дорожного движения.

Компания Protec была создана американским бизнесменом Грейгом Крафтом, который увидел страну на пороге огромных перемен. Страну, где по мере роста уровня жизни и использования моторизованных транспортных средств молодые люди ежедневно погибали и получали тяжелые травмы на дорогах.

Грейг Крафт впервые приехал во Вьетнам в 1989 году с целью укрепления торговых связей между Вьетнамом и США. На ранних этапах своей деятельности он познакомил многие американские компании, в частности Ford и Motorola, с работой в стране.

Во время пребывания во Вьетнаме Грейг Крафт был поражен ростом числа мотоциклов в стране. За этим неизбежно следовал такой же быстрый всплеск смертельных случаев и случаев сотрясения мозга, связанных с дорожно-транспортными происшествиями. Он задался вопросом, почему люди не носят шлемы, ведь шлемы — это уникальная доступная и эффективная «вакцина» от травмирования головы на дороге.



Линия по производству шлемов на заводе компании Protec, расположенном в промышленном парке Батхиен II, коммуна Тхиенке, уезд Биньсуен, провинция Виньфук. Фото: архив компании Protec





Мощность завода Protec составляет до 8 млн шлемов в год. Фото: архив компании Protec.





Почти все шлемы Protec изготавливаются из ABS-пластика с повышенной ударопрочностью. Фото: архив компании Protec.





Компания измерила тысячи голов вьетнамцев, чтобы создать шлемы, примечательные своим дизайном, при этом обладающие комфортом, плотной прилегаемостью и удобством в использовании. Фото: архив Protеc





Protec — это предприятие, на котором работает множество работников с ограниченными возможностями. Их количество составляет 20-30% от общего числа работников компании (120 человек).





Компания внесла значительный вклад в повышение осведомленности вьетнамской общественности и уровня ее ответственности во время дорожного движения.





В Protec работают эксперты из США, которые совместно с местными специалистами разрабатывают и исследуют линейки шлемов. Фото: архив Protec В Protec работают эксперты из США, которые совместно с местными специалистами разрабатывают и исследуют линейки шлемов. Фото: архив Protec Protec — это предприятие, на котором работает множество работников с ограниченными возможностями. Их количество составляет 20-30% от общего числа работников компании (120 человек).Компания внесла значительный вклад в повышение осведомленности вьетнамской общественности и уровня ее ответственности во время дорожного движения. Компания измерила тысячи голов вьетнамцев, чтобы создать шлемы, примечательные своим дизайном, при этом обладающие комфортом, плотной прилегаемостью и удобством в использовании. Фото: архив Protеc Почти все шлемы Protec изготавливаются из ABS-пластика с повышенной ударопрочностью. Фото: архив компании Protec. Мощность завода Protec составляет до 8 млн шлемов в год. Фото: архив компании Protec. Линия по производству шлемов на заводе компании Protec, расположенном в промышленном парке Батхиен II, коммуна Тхиенке, уезд Биньсуен, провинция Виньфук. Фото: архив компании Protec

Вначале шлемы, используемые в проекте, импортировались с завода в Гонконге, но в долгосрочной перспективе это оказалось неудобным. В 2000 году, когда США и Вьетнам официально нормализовали отношения, Грейг Крафт построил завод Protec — первый некоммерческий завод по производству шлемов в мире. Официально завод был введен в эксплуатацию в 2001 году.

С учетом увиденного Грейг Крафт в 1999 году основал Фонд AIP для решения ужасной проблемы на дорогах Вьетнама — высокой смертности. Прежде всего, фонд реализовал проекты по производству шлемов, ориентированных на детей.

По словам Крафта, когда дети изменят свое сознание, воспримут знания в области безопасности дорожного движения, они, в свою очередь, будут распространять эту идею среди остальных людей. В то же время, во время своего визита во Вьетнам, бывший президент США Билл Клинтон помог Крафту запустить данную программу.

По словам генерального директора компании Protec Хоанг Тхи На Хыонга, шлемы компании выполняют две основные задачи: продвигают деятельность Фонда AIP по обеспечению безопасности дорожного движения и обеспечивают вьетнамских участников дорожного движения доступными по цене и соответствующими климату шлемами.

Первым продуктом Protec стал тропический шлем. Компания измерила пять тысяч голов вьетнамцев, чтобы создать шлемы, примечательные своим дизайном, при этом обладающие комфортом, плотной прилегаемостью и удобством в использовании. Шлемы Protec совершенствовались по форме и дизайну, чтобы удовлетворять спрос на рынке.

Каждые 5 лет эксперты Protec и Фонда AIP совместно с Управлением по стандартам, метрологии и качеству создают и вносят изменения в стандарты шлемов.





Один из общественных проектов компании Protec





Программа «Шлемы для детей» охватывает некоторые районы северных горных провинций страны.

Программа «Шлемы для детей» охватывает некоторые районы северных горных провинций страны.

Protec развивает свою систему розничной торговли с ориентацией на покупателей, которые действительно заботятся о собственной безопасности и безопасности своих детей.

















Почти все шлемы Protec изготавливаются из ABS-пластика с повышенной ударопрочностью. Почти все шлемы Protec изготавливаются из ABS-пластика с повышенной ударопрочностью. Protec развивает свою систему розничной торговли с ориентацией на покупателей, которые действительно заботятся о собственной безопасности и безопасности своих детей. Один из общественных проектов компании Protec



Protec не только производит шлемы хорошего качества, но и настойчиво реализует общественные проекты, повышая осведомленность потребителей. Одним из их выдающихся проектов является программа «Шлемы для детей». В некоторых районах северных горных провинций, таких как Тхайнгуен и Йенбай, в процессе реализации проекта было отмечено, что прежде лишь 13-16% детей носили шлемы. После реализации проекта этот показатель превысил 80%.

На Хыонг отметил, что Protec развивает свою систему розничной торговли, ориентируясь на клиентов, которые действительно заботятся о собственной безопасности и безопасности своих детей. Клиенты решаются на покупку их продукции после знакомства с информационными материалами и изучения общественных ценностей, провозглашаемых Protec.

В 2019 году Protec переоборудовала завод, чтобы экспортировать шлемы на европейский рынок. Компания Protec исследовала и произвела разнообразную продукцию, в том числе шлемы для езды на велосипеде и лыжах, для скалолазания и вождения мотоцикла, в соответствии с европейскими стандартами.

«Желание компании состоит в том, чтобы экспортировать на международный рынок линейку шлемов, произведенных во Вьетнаме вьетнамскими рабочими», — сказал генеральный директор На Хыонг./.