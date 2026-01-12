Резолюция №79-NQ/TW – трамплин национальных устремлений

В условиях, когда мир вступает в новый цикл конкуренции и пространство развития уже не ограничивается сушей и морем, а распространяется на цифровое пространство, подземное пространство и даже космическое пространство, резолюция №79-NQ/TW Политбюро о развитии государственного сектора экономики стала своего рода «приказом к выдвижению» для государственного сектора - ключевой силы экономики - к началу нового этапа: не только быть опорой, но стать силой, прокладывающей путь, ведущей и формирующей рост, чтобы вывести страну в новую эпоху.

Смена оси в управленческом мышлении

Почти за 40 лет обновления государственный сектор экономики был термометром экономики, силой, обеспечивавшей макроэкономическую стабильность в самые трудные периоды. Однако история развития никогда не стоит на месте. В условиях всё более жёсткой стратегической конкуренции, бурного развития цифровой трансформации и постоянной перестройки глобальных цепочек поставок одной лишь роли щита уже недостаточно. Резолюция №79 ставит более высокое требование: государственный сектор должен стать буром, пробивающим старые пределы роста.

Принципиально новым моментом резолюции является расширение пространства развития государственного сектора. Речь идёт не только о капитале и активах, но и о ресурсах, стратегической инфраструктуре, морском пространстве, подземном пространстве, цифровом пространстве и даже о тех пространствах, которые откроются в будущем. Государственный сектор играет решающую роль, поскольку именно он создаёт базовые условия для развития других секторов экономики. Иными словами, это стратегическая платформа, позволяющая всей экономике совершить рывок. Однако эта платформа может быть по-настоящему прочной лишь тогда, когда она опирается на новую систему управления.

Корпорация «Петровьетнам» обеспечила свою важную роль в макроэкономической стабильности, основных балансах и национальной энергетической безопасности. Фото: Хоанг Ха

Резолюция №79 прямо нацелена на давний системный узел - административный подход к управлению предприятиями. На этот раз послание предельно ясно: необходимо перейти от управления к созиданию, от вмешательства - к наделению полномочиями, от предварительного контроля - к последующему контролю.

Чёткое разграничение функций собственника и функций корпоративного управления - это не просто техническая корректировка, а фундаментальная смена управленческой парадигмы. Государственные предприятия не могут и дальше оставаться в положении и игрока, и арбитра, и тем более не смогут развиваться, если каждое деловое решение будет зависеть от механизма разрешений и согласований.

В частности, механизм, допускающий создание венчурных инвестиционных фондов, наряду с рамками защиты кадров, осмеливающихся мыслить и действовать в общих интересах, является сильным политическим обязательством, направленным на устранение психологии боязни ошибок и ответственности - того самого невидимого сопротивления, которое сдерживало немало возможностей развития.

Впервые включение таких понятий, как «космическая экономика», «экономика низких высот» и «подземное пространство», в стратегическое видение показывает, что Партия поместила государственный сектор экономики в ось будущего развития, где конкуренция определяется не только масштабами, но и технологиями и способностью формировать новые пространства роста.

«Ведущий журавль» и задача лидерства в росте

Резолюция №79 не скрывает амбиций, ставя цель: к 2030 году иметь около 50 государственных предприятий в числе 500 крупнейших компаний Юго-Восточной Азии, от 1 до 3 - в числе 500 крупнейших компаний мира; 100 % государственных предприятий должны управляться на цифровых платформах и по стандартам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

За этими цифрами стоит не только стремление к масштабу, но и к статусу. Стандарты ОЭСР - это не просто набор правил корпоративного управления, а паспорт для выхода государственных предприятий Вьетнама на глобальную арену: выше прозрачность, больший профессионализм и более лёгкий доступ к капиталу, технологиям и стратегическим партнёрам. Важнее всего - это переход от пассивного следования рынку к активному участию в формировании правил игры.

В 2025 году железнодорожный сектор перевез 7,1 миллиона пассажиров и 5,45 миллиона тонн грузов. Консолидированная выручка железнодорожного сектора составила более 10 тыс. миллиардов донгов, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а прибыль до налогообложения достигла 146 миллиардов донгов. Фото: Тхонг Хай



Хорошо управляемое государственное предприятие не действует в одиночку. Оно становится осью целой производственной экосистемы, вовлекая множество отечественных компаний в цепочки поставок и формируя по-настоящему конкурентоспособные промышленные кластеры.

Поэтому концепция «Ведущий журавль» в резолюции №79 означает не равномерное распределение, а концентрацию ресурсов на ключевых направлениях: энергетике, цифровой инфраструктуре, телекоммуникациях, обрабатывающей промышленности, обороне и безопасности. Такие опоры, как Viettel, PVN, Электроэнергетическая корпорация Вьетнама, ведущие государственные коммерческие банки, позиционируются не только для собственного роста, но и для того, чтобы поднять в полёт всю экономику.

Мерило - в действиях

Правильная резолюция сама по себе не превращается автоматически в реальность. Путь от мышления к жизни всегда труден, и решающую роль здесь играет способность к организации и реализации. Чтобы резолюция №79 вошла в жизнь, необходимо как можно быстрее институционализировать её через систему законодательства, прежде всего в сфере управления государственным капиталом на предприятиях - с сокращением административного вмешательства в хозяйственную деятельность, но с усилением дисциплины посредством институтов и прозрачности.



Дух «местные власти принимают решения, местные власти действуют и местные власти несут ответственность», который Премьер-министр Фам Минь Тьинь неоднократно подчёркивал, должен последовательно реализовываться. В отношении государственных предприятий необходимо предоставить реальную автономию советам членов, одновременно контролируя власть через механизмы и публичность.

И, прежде всего, ключевым из ключевых остаётся человеческий фактор. Государственные предприятия смогут двигаться далеко только тогда, когда станут местом притяжения талантов, где способные люди получают пространство для реализации и достойное вознаграждение за результаты и создаваемую ценность.

На Национальной выставке достижений Вьетнама, посвященной теме «80 лет независимости – свободы – счастья», выставочная зона Вьетнамской народной армии произвела глубокое впечатление. Фото: Вьет Кыонг

Резолюция №79-NQ/TW - это не только о государственных предприятиях. В более глубоком смысле это о том, как Вьетнам заново организует свои движущие силы развития в мире, который меняется всё быстрее.

Когда «ведущие журавли» действительно расправят крылья, они понесут с собой не только экономическую ответственность, но и устремление к самостоятельности и подъёму всей нации. Новая эпоха никого не ждёт. Выступая с руководящими указаниями на правительственной конференции с регионами по развертыванию задач на 2026 год, Генеральный секретарь То Лам отметил, что страна уже накопила достаточный потенциал и ресурсы, волю и решимость, чтобы вступить в новую эпоху. И резолюция №79 является тем трамплином, который позволит государственному сектору экономики стать по-настоящему прочной основой и вместе со страной уверенно двигаться по пути быстрого и устойчивого развития.

