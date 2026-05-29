Открытие Фестиваля вегетарианской кухни "Фестиваль Хюэ – 2026"
Заместитель председателя Народного комитета города Хюэ Чан Хыу Тхюи Зянг сообщил, что Фестиваль вегетарианской кухни "Фестиваль Хюэ – 2026" проводится уже в третий раз, причём его масштабы постоянно расширяются. В мероприятии принимают участие многочисленные гостиницы, рестораны и буддийские храмы, что способствует укреплению общественных связей на основе духа взаимопомощи и гуманности, а также обогащает культурно-туристическую жизнь Хюэ.
По словам Чан Хыу Тхюи Зянга, город всегда высоко ценит культурные мероприятия, связанные с общественными ценностями, что способствует формированию образа Хюэ как города наследия, фестивалей, экологичности, дружелюбия и гуманизма. Он также отметил важную роль Комитета по социальной благотворительности Вьетнамской буддийской сангхи города Хюэ в распространении духа благотворительности, поддержке людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и сохранении традиции "взаимной поддержки и взаимной любви".
Фестиваль вегетарианской кухни – 2026 проходит 28–29 мая и направлен на популяризацию традиционной вегетарианской кухни Хюэ, а также распространение экологичного и здорового образа жизни, духа милосердия и гуманности в обществе. В мероприятии участвуют 56 павильонов, представляющих около 100 вегетарианских блюд от гостиниц, ресторанов и храмов как из города, так и из других районов, рассчитанных более чем на 5 000 посетителей. Благодаря тщательности приготовления, гармоничному сочетанию вкусов, цветов и питательной ценности фестиваль дарит жителям и туристам яркие впечатления от вегетарианской кухни Хюэ.
Фестиваль является не только заметным культурно-туристическим событием в рамках Фестиваля Хюэ – 2026, но и способствует продвижению имиджа "Хюэ — гастрономическая столица", одновременно представляя традиционные культурные ценности, связанные с философией добродетельного образа жизни и гармонии с природой и обществом.
Организационный комитет сообщил, что все спонсорские средства и пожертвования, собранные в рамках программы, будут направлены на благотворительную деятельность, социальное обеспечение, поддержку средств к существованию людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малообеспеченных, но успешно учащихся школьников, а также социально уязвимых групп населения региона.