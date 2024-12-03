Вьетнамская сомообразная рыба пангасиус

Чтобы изучить процесс разведения и обработки пангасиуса в дельте Кыулонг, накануне новогоднего праздника Тэт года Кота корреспонденты ИЖВ совершили длительную поездку по провинциям Тиенжанг, Виньлонг, Кантхо, Донгтхап, Анжанг, Шокчанг, Киенжанг, Камау... Чем больше они ездили, тем яснее видели большие усилия, которые крестьяне прилагают, чтобы сохранить первенство пангасиуса вьетнамского производства на международном рынке в течение более чем 10 лет.



Выбор нерестовых рыб для производства мальков высокого качества



Ферма по разведению рыбы пангасиуса в уезде Тяутхань провинции Донгтхап. Фото: Минь Куок



Система качественных прудов. Фото: Минь Куок



Доставка промышленных кормов для разведения рыбы. Фото: Куанг Минь



Мальки рыбы на ферме Нгуен Хань в уезде Тяутхань провинции Донгтхап. Фото: Минь Куок



Разведение пангасиуса интенсивно развивается в дельте Кыулонг. Фото: Ле Минь



Пангасиус в возрасте для вылова. Фото: Минь Куок



Время ловли пангасиуса. Фото: Ким Шон



Фермер Нгуен Хыу Нгуен – один из производителей пангасиуса в провинции Анжанг, которые получили удостоверение SQF. Фото: Ле Минь

С 2000 года промысел разведения пангасиуса сделал поразительные скачки. В провинциях Анжанг, Донгтхап, Кантхо, Виньлонг созданы крупномасштабные, специализированные районы рыбного разведения общей площадью более чем 5 тысяч гектаров. Если в 2001 году производительность разведения всех районов составляла всего 100 тысяч тонн, то в 2009 году достигла более миллиона тонн, стоимость экспорта измерилась в 1,4 миллиарда американских долларов.

Благодаря пангасиусу, рыбе, которая когда-то была «Золушкой», многие крестьянские семьи стали богатыми.

В последние годы процесс разведения пангасиуса становится устойчивым благодаря систематическим, технологическим обучающим курсам, в программу которых входят все составляющие процесса производства, начиная с процесса получения исходного материала, когда разводят мальков рыб, процесса переработки кормов до процесса использования профилактических и лечебных медикаментов. Пруды имею свой код, создана наблюдательная система в местностях для точного, своевременного обнаружения нарушений охраны окружающей среды и появления эпидемии.

Посещая ферму по разведению пангасиуса фермера Нгуен Хыу Нгуена в общине Мифу уезда Тяуфу провинции Анжанг, наши корреспонденты своими глазами видели замкнутую систему рационально построенных прудов. В состав этой системы входят система прудов для оседания, система переработки воды, которая использована до производства и после него. Благодаря этому передовому производственному процессу в 2003 году его ферма получила удостоверение SQF ( Safe Quality Food) – удостоверение соблюдения международного стандарта по качеству и безопастности продуктов питания. Нгуен Хыу Нгуен cказал, что в провинции Анжанг 600 членов Ассоциации рыбного хозяйства Анжанг не только получили это удостоверение, но и прошли обучение на курсах по стандарту Global GAP ( Global Good Agricultural Practices – глобальная позитивная аграрная практика).

Несмотря на эти усилия, вьетнамская рыбная продукция из пангасиуса столкнулась со многими трудностями в процессе поступления на международный экономический рынок. Например, из-за иска о продаже сомообразной рыбы по бросовым ценам на американском рынке в декабре 2002 года вьетнамские экспортёры пангасиуса оказались в бедственном положении. После этого в морепродуктах Вьетнама обнаружили высокое содержание антибиотиков. Наряду с этим, наблюдался слишком быстрый темп экономического роста, что могло создавать ряд проблем окружающей среды. Из-за возможной угрозы окружающей среде при разведении и обработки в конце 2010 года Международный фонд охраны природы (WWF) включил вьетнамскую рыбу пангасиус в красный список, который предупреждает, что использование данного вида товара не рекомендуется в 6 европейских странах, таких как Германия, Австрия, Бельгия, Дания, Норвегия и Швейцария. Это ошибочное внесение в список нерекомендованных товаров было устранено, когда WWF выявил собственную ошибку после поездки во Вьетнам Марка Пoyэла (Mark Powell), который является представителем WWF, и получения от него достоверных сведений.

Эти события показали проблемы, с которыми эта рыба может столкнуться, когда её выпустят в продажу на международный рынок. Всё это было заранее спрогнозировано, и Вьетнам принял соответствующие меры, чтобы промысел по разведению и обработки рыбы пангасиуса окреп на основе интеграции государственной экономики, достижений учёных, предпринимателей и крестьян.

По имеющимся сегодня данным известно, что в течение многих лет разведение морепродуктов, в общем, и пангасиуса, в частности, стабильно развивается. Во многих местностях дельты Меконга осуществлена программа управления качеством производства на основе совместных действий государства, учёных, предпринимателей и крестьян.

Например, в провинции Анжанг компании по обработке экспортных морепродуктов, такие как Agifish, Afiex, Asia Feet, Viet An, IDI, и крестьяне заключили соглашение создать 5 районов по стандартам SQS 1000 CM, SQF 2000 CM и Global GAP, общая площадь которых составляет 253,7 гектаров. 3 предприятия: Виньхоан, Хунгка, Docifish, в уезде Тяутхань провинции Донгтхап уже приняли этот стандарт, создали район рыбного разведения площадью примерно 70 гектаров. Предположительно в этой провинции в 2011 году ещё 5 предприятий создадут районы такого типа, площадь которых составит примерно 162 гектара. В Кантхо предприятие по обработке экспортных морепродуктов Bianfishco создало свою собственную ферму разведения пангасиуса, став лидером в обеспечении производства запасами чистых материалов.

Для успешного разведения пангасиуса некоторые местности сосредоточились на развитии производства мальков рыб и кормов. Количество баз производства мальков рыб непрерывно увеличивается. В 2001 году во всей дельте Кыулонг было всего 82 базы, в 2007 году была 5171 база, в 2008 году было уже 5633 базы. В особенности, в провинции Донгтхап расположено 4300 баз, среди которых многие имеют современное оборудование, работают с применением передовых технологий и техники. Благодаря этому эти базы в 2009 году произвели более чем 2 миллиарда мальков пангасиуса.

142 фабрики (по данным 2008 года) в достаточной мере обеспечивают промышленными кормами фермы по разведению пангасиуса. Эти фабрики для производства кормов рационально используют запасы местного сырья, например, отруби, выжимки сои, жмых. Растительные корма более гигиеничные, дешёвые, безопасные по отношению к окружающей среде, чем корма животного происхождения.







Конвейер для обработки экспортной рыбы на фабрике по обработке морепродуктов IDI. Фото: Тхинь Фат



Конвейер первоначальной обработки рыбной продукции. Фото: Ле Минь



Замороженное экспортное филе пангасиуса. Фото: Ле Минь



Упаковка пангасиуса для экспорта. Фото: Ле Минь



Система очистки сточных вод на фабрике по обработке морепродуктов IDI. Фото: Ле Минь



Генеральный директор фабрики IDI Чыонг Винь Тхань ведёт контроль над качеством сточных вод. Фото: Ле Минь



Производство органического удобрения из отходов, оставшихся при разведении и обработке пангасиуса на фабрике MekoFa. Фото: Ле Минь



Упаковка продукции на фабрике MekoFa. Фото: Ле Минь



Производство органического удобрения MekoFа безопасно для окружающей среды. Фото: Тхинь Фат

Для фабрик по обработке экспортных продуктов обязательным условием является система очистки сточных вод. Интересно, что и крестьяне, и предприятия по производству удобрений в дельте Кыулонг проявили внимание, творчески подошли к решению проблемы, связанной с переработкой отходов разведения и отработки морепродуктов. В результате большого масштаба производства и его необычайно быстрого роста, в течение более 10 лет скопился огромный объём отбросов, которые остались после очищения рыбных прудов и после обработки рыбы. Вместе с богатыми запасами торфяного угля в данном регионе эти отбросы в полной мере стали использоваться при производстве биоорганических удобрений, которые оказывают эффективное воздействие на сельскохозяйственные культуры и благоприятны к окружающей среде.

Господин Ба Зань, председатель Ассоциации рыбного хозяйства Анжанг – основатель фабрики по производству удобрения MekoFa в общине Лыонганча уездного центра Читон, с гордостью сказал: «Благодаря обильным запасам материалов – отбросов, получающихся при разведении и обработке пангасиуса наше биоудобрение получило золотой кубок Министерства сельского хозяйства и золотую медаль народного комитета провинции Анжанг. Местные жители предпочитают использовать органическое удобрение MekoFa, так как это удобрение дешёвое. Оно позволяет выращивать культуры высокого качества, получать высокую производительность и не наносит вред окружающей среде. Мы планируем экспортировать биоорганическое удобрение в Австралию». Выйдя за пределы своей провинции, продукция MekoFa под лозунгом «Ликвидация бедности земли и голода культур» пришла на фермы по разведению зелёного кактуса в Ниньтхуан, на фермы по разведению грейпфрута, дуриана, декоративных растений в Виньлонг, на фермы по разведению каучука, кофе, кешью в Тайнгуен.

Несмотря на неприятности, случившиеся на первом этапе, пангасиус всё же выстоял и продолжил утверждаться на мировом рынке благодаря высокой производительности, дешёвой цене, соответствующему содержанию питательных веществ, высоким вкусовым качествам, и широкому использованию в кулинариях разных народов. Ассортимент продукции из обработанного пангасиуса с каждым днём становится более разнообразными. Выпускают рыб без головы, нарезанных на куски, рыбное филе без кожи,полуфабрикаты, которые отвечают требованиям и спросу мировых рынков, в том числе разборчивого американского рынка. Вьетнамская рыбная продукция из пангасиуса теперь присутствует в более 100 государствах и регионах, составляет 99 процентов мировой рыночной доли.

Производство и обработка пангасиуса во Вьетнаме прочно развивается благодаря решимости создать экологически чистое сельское хозяйство. Скоро Ассоциация производителей пангасиуса будет создана для поддержки и защиты интересов производителей рыбы. Благодаря названным мерам за более чем 10 прошедших лет вьетнамская рыбная продукция из пангасиуса с каждым днём становится более качественным продуктом и продолжает укреплять свои позиции, пользоваться доверием на международном рынке.

Тхинь Фат, Ван Куи. Фото: Минь Куок, Ким Шон, Куанг Минь, Ле Минь, Тхинь Фат