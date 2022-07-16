Вьетнамская древесина продается по всему миру

Являясь одним из ведущих брендов деревянной мебели во Вьетнаме, компания Woodsland JSCстала официальным поставщиком IKEA – Завод Woodsland в провинции Туенкуанг. Фото: Конг Дат/ИЖВ



На производственной линии фабрики Woodsland. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Производство, выполняющее крупные заказы от IKEA. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Прессование древесины в панели на фабрике Woodsland. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Автоматизированная система управления производством в Woodsland. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Фабрики Woodsland соответствуют строгим стандартам IKEA. Фото: Конг Дат/ИЖВ



Все производственные процессы Woodsland соответствуют строгим стандартам IKEA. Конг Дат/ИЖВ

Оформление образцов продукции. Фото: Архив Woodsland

По словам председателя Woodsland Ву Ван Банга, у предприятия есть определенное направление развития. Компания не покупает пиломатериалы, а предпочитает покупать деревья в соответствии со своими конкретными потребностями. Это помогает использовать большую часть материалов, создавая конкурентное преимущество для бизнеса.

В 2015 году ИКЕА ужесточила критерии для поставщиков, в частности стандарт FSC для плантационного леса. Woodsland стала одним из пионеров в достижении стандартов FSC во Вьетнаме. Компания сотрудничает с провинцией Туенкуанг в создании плантационных лесов, которые проходят сертификацию FSC. Компания оплачивает услуги экспертов и расходы, связанные с достижением стандартов FSC. После лесозаготовки компания Woodsland закупает древесину у лесхозов и постепенно вычитает стоимость приобретаемой продукции.





Ряд продуктов производства Woodsland. Фото: Конг Дат/ИЖВ

До получения сертификата FSC древесина покупается по цене 800 тыс. донгов (около 35 долларов США) за м3. При наличии сертификата древесина покупается по цене 900 тыс. донгов (около 39 долларов США) за м3. Увидев выгоду, многие клиенты переходят на облесение по стандартам FSC.

Компания Woodsland способствует формированию движения за облесение в соответствии со стандартами FSC среди жителей провинции Туенкуанг, а затем и провинций Баккан и Тхайнгуен. В 2021 году, несмотря на серьезные последствия от пандемии COVID-19, компания по-прежнему закупала 70% своей древесины у местных жителей. Woodsland обязалась выкупать всю их продукцию в 2022 году, пока экономическая ситуация не улучшится.

Благодаря капиталу, человеческим ресурсам, большому количеству материалов и своим исследованиям Woodsland запустила торговую марку Eureka — Home Furniture, обещая стать одним из ведущих мебельных брендов во Вьетнаме. Продукция Eureka не только соответствует европейским стандартам от дизайна до производственной линии, но также обладает высокой функциональностью и подходит для вьетнамской культуры и образа жизни./.

Текст: Ви Тхао, Фото: Конг Дат и Архив Woodsland

Перевод: Динь Хонг



