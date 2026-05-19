ВЬЕТНАМСКАЯ КУХНЯ
Вкус фо покоряет Европу в рамках культурного роуд-шоу
Заместитель председателя Государственного комитета по делам вьетнамцев за рубежом Нгуен Куинь Май отметила, что культурное роуд-шоу «Фо» в Европе - 2026 является не просто мероприятием по продвижению кухни. Это также путь распространения гордости за вьетнамскую культуру во всем мире через образ миски фо, которое широко считается кулинарным символом страны.
Высоко оценив роль Ассоциации We Love «Pho» в укреплении связей вьетнамской общины и продвижении вьетнамской кухни в Европе, она сообщила, что Неделя вьетнамского фо в Европе - 2025 стала крупнейшей кампанией по популяризации фо, когда-либо проводившейся в регионе. В ней приняли участие более 250 ресторанов из свыше 25 стран. Инициатива также была удостоена Национальной премии Вьетнама в области внешней информации 2025 года.
Подтвердив, что вьетнамцы за рубежом являются неотъемлемой частью нации, Нгуен Куинь Май заявила, что комитет продолжит сопровождать и поддерживать инициативы, направленные на продвижение вьетнамской культуры и образа страны во всем мире.
Она также отметила тесную координацию между Ассоциацией We Love «Pho», Ассоциацией кулинарной культуры Ниньбиня, а также вьетнамскими ассоциациями и представительствами в странах Европы при реализации культурного роуд-шоу «Фо» в Европе - 2026.
В то же время она выразила надежду, что эта поездка продолжит распространять вьетнамскую культуру, способствовать развитию туризма и торговли, а также укреплять связи внутри вьетнамских общин за рубежом.
По словам мастера Ле Тхи Тхиет, председателя Ассоциации кулинарной культуры Ниньбиня и эксперта по фо из Намдиня, эта кампания направлена не только на продвижение блюда. Она также дает возможность рассказать международной аудитории историю Вьетнама, его народа и культурной самобытности языком кухни.
Делегация мастеров и шеф-поваров, участвующих в этой поездке, несет миссию передачи квинтэссенции вьетнамской культуры и ценностей наследия. Это особенно важно сейчас, когда досье по вьетнамскому фо завершается для представления в ЮНЕСКО с целью признания нематериальным культурным наследием человечества.
Мастер выразила надежду, что культурное роуд-шоу «Фо» в Европе - 2026 поможет утвердить кулинарную культуру как мост для развития туризма, повышения национального имиджа и укрепления международного культурного обмена.
Она добавила, что программа также предоставляет вьетнамским мастерам возможность ознакомиться с международными стандартами и развивать кулинарные продукты в более современном направлении, сохраняя при этом квинтэссенцию традиционной вьетнамской культуры.
Председатель Ассоциации «We Love Pho» Май Хай Лам, вьетнамский предприниматель, проживающий в Польше, сообщил, что поездка по продвижению культуры фо в Европе сформировалась благодаря связям внутри сообщества предпринимателей, ассоциаций и любителей вьетнамской кухни в разных странах.
По его словам, это первая масштабная программа, посвященная фо, которая будет одновременно реализована в нескольких европейских странах. Она охватит шесть государств и ряд крупных городов.
Первоначальная идея возникла из стремления объединить мероприятия по продвижению вьетнамской культуры в Европе. Позднее она получила широкую поддержку со стороны вьетнамской общины, ассоциаций и предприятий как в стране, так и за рубежом.
По его словам, ключевой особенностью программы является широкая вовлеченность общины. Организаторы получили обязательства о поддержке со стороны многочисленных вьетнамских ассоциаций, деловых объединений и представительств Вьетнама в Польше, Словакии, Венгрии, Чехии, Германии и Австрии.
Председатель Ассоциации «We Love Pho» отметил, что роуд-шоу выйдет за рамки серии мероприятий по продвижению кухни. Его цель - создать для Вьетнама сеть культурных связей по всей Европе.
Программа объединит известных вьетнамских мастеров и шеф-поваров, которые представят иностранным друзьям традиционные ценности фо. Одновременно она будет способствовать укреплению солидарности внутри глобальной вьетнамской общины.
Рассказать о вьетнамской культуре
По словам организаторов, кампания направлена на то, чтобы утвердить фо как мягкий язык рассказа об истории, народе и культурной самобытности Вьетнама.
Ожидается, что благодаря продвижению в разных странах Европы эта инициатива внесет вклад в усилия по признанию досье «Культура вьетнамского фо» нематериальным культурным наследием человечества ЮНЕСКО.
Роуд-шоу, намеченное на период с конца июня до середины июля 2026 года, пройдет в крупных европейских городах. Делегация представит серию самобытных мероприятий.
В Варшаве, Польша, программа будет сосредоточена на углубленных обучающих занятиях, направленных на передачу кулинарного мастерства, обмен технологиями приготовления бульона и стандартизацию вьетнамской кухни в Европе.
В Братиславе, Словакия, мероприятия пройдут в рамках Дня культуры Вьетнама. Они включат кулинарные демонстрации и диалоговые встречи с общиной.
Тем временем Вена, Австрия, станет дипломатическим акцентом этой поездки. Там состоятся дипломатическая презентация фо и церемония «Первая миска», в ходе которой первая миска фо будет представлена как символ связи между народами.
Роуд-шоу также пройдет в Будапеште (Венгрия), Праге (Чехия), а также в Бохуме и Берлине (Германия).
В нем примут участие ведущие вьетнамские мастера кулинарии, эксперты и шеф-повара. Среди них - мастер Ле Тхи Тхиет, председатель Ассоциации кулинарной культуры Ниньбиня, эксперт Зыонг Ван Хунг, председатель Ассоциации королевских шеф-поваров Вьетнама, а также мастера и шеф-повара Ву Нгок Выонг, Куач Хай Нам, Та Тхи Ким Оань, Нгуен Тхи Ань и другие.
Культурное роуд-шоу «Фо» в Европе - 2026 не ограничится мероприятиями на местах. Оно также задумано как многоплатформенная коммуникационная кампания с видеороликами в формате сторителлинга, иммерсивными программами и участием ряда международных инфлюенсеров.