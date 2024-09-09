ຂ່າວສານ
Yagi ແມ່ນ ພາຍຸ ໃນລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນທີ່ແຮງທີ່ສຸດໃນຮອບ 75 ປີຜ່ານມາຢູ່ຈີນ
ວັນທີ 8 ກັນຍາ, ກົມອຸຕຸນິຍົມ ຈີນ ໄດ້ຢັ້ງຢືນພາຍຸ Yagi ແມ່ນພາຍຸຍາມລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນແຮງທີ່ສຸດ ທີ່ພັດເຂົ້າປະເທດນີ້ ນັບແຕ່ປີ 1949. ພາຍຸ Yagi ແມ່ນພາຍຸຫົວທີ 11 ທີ່ພັດເຂົ້າຈີນໃນປີນີ້ ເຊິ່ງຮັກສາກຳລັງແຮງລົມຢູ່ລະດັບສູງໃນຕະຫຼອດໄລຍະ 64 ຊົ່ວໂມງ ໂດຍໄດ້ກໍ່ຜົນເສຍຫາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ່ຫຼາຍເຂດພາກຂອງປະເທດນີ້ໃນຊຸມວັນຜ່ານມາ.
ບັນດານັກຊ່ຽວຊານ ໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ການປະສົມປະສານຂອງຫຼາຍປັດໄຈທີ່ຫາພົບໄດ້ຍາກ ໄດ້ເພີ່ມກຳລັງແຮງຂອງພາຍຸ Yagi ລວມມີ: ລົມມໍລະສຸມມີການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງແຮງຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ, ຄວາມຊຸ່ມສູງຈາກພາຍຸເຂດຮ້ອນ ພ້ອມກັບເງື່ອນໄຂຊັ້ນບັນຍາກາດທີ່ອຳນວຍໃຫ້ແກ່ການກໍ່ຕົວຂອງພາຍຸ.
ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ພາຍຸ Yagi ໄດ້ເອີ້ນວ່າ ພາຍຸເລກທີ 3 ໄດ້ກໍ່ຜົນເສຍຫາຍຢ່າງໜັກໜ່ວງກ່ຽວກັບຊີວິດອິນຊີ ແລະ ຊັບສິນ ພາຍຫຼັງພັດເຂົ້າຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ.