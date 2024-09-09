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ຂ່າວສານ

Yagi ແມ່ນ ພາ​ຍຸ​ ​ໃນ​ລະ​ດູ​ໃບ​ໄມ້ຫຼົ່ນທີ່ແຮງ​ທີ່​ສຸດ​ໃນຮອບ 75 ປີ​ຜ່ານ​ມາ​ຢູ່​ຈີນ

ກົມອຸຕຸນິຍົມ ຈີນ ໄດ້ຢັ້ງຢືນພາຍຸ Yagi ແມ່ນພາຍຸຍາມລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນແຮງທີ່ສຸດ ທີ່ພັດເຂົ້າປະເທດນີ້ ນັບແຕ່ປີ 1949.
ພາບປະກອບ: THX/TTXVN

ວັນທີ 8 ກັນຍາ, ກົມອຸຕຸນິຍົມ ຈີນ ໄດ້ຢັ້ງຢືນພາຍຸ Yagi ແມ່ນພາຍຸຍາມລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນແຮງທີ່ສຸດ ທີ່ພັດເຂົ້າປະເທດນີ້ ນັບແຕ່ປີ 1949. ພາຍຸ Yagi ແມ່ນພາຍຸຫົວທີ 11 ທີ່ພັດເຂົ້າຈີນໃນປີນີ້ ເຊິ່ງຮັກສາກຳລັງແຮງລົມຢູ່ລະດັບສູງໃນຕະຫຼອດໄລຍະ 64 ຊົ່ວໂມງ ໂດຍໄດ້ກໍ່ຜົນເສຍຫາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ່ຫຼາຍເຂດພາກຂອງປະເທດນີ້ໃນຊຸມວັນຜ່ານມາ.

ບັນດານັກຊ່ຽວຊານ ໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ການປະສົມປະສານຂອງຫຼາຍປັດໄຈທີ່ຫາພົບໄດ້ຍາກ ໄດ້ເພີ່ມກຳລັງແຮງຂອງພາຍຸ Yagi ລວມມີ: ລົມມໍລະສຸມມີການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງແຮງຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ, ຄວາມຊຸ່ມສູງຈາກພາຍຸເຂດຮ້ອນ ພ້ອມກັບເງື່ອນໄຂຊັ້ນບັນຍາກາດທີ່ອຳນວຍໃຫ້ແກ່ການກໍ່ຕົວຂອງພາຍຸ.

ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ພາຍຸ Yagi ໄດ້ເອີ້ນວ່າ ພາຍຸເລກທີ 3 ໄດ້ກໍ່ຜົນເສຍຫາຍຢ່າງໜັກໜ່ວງກ່ຽວກັບຊີວິດອິນຊີ ແລະ ຊັບສິນ ພາຍຫຼັງພັດເຂົ້າຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ນຳ​ລັດ​ຖະ​ບານ ກວດ​ກາ, ຊີ້​ນຳ​ການແກ້​ໄຂ​ຜົນ​ຮ້າຍ​ຢ້ອນຫຼັງ​ຈາກ​ພະ​ຍຸ Yagi ຢູ່​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຕ່າງໆ

ການ​ນຳ​ລັດ​ຖະ​ບານ ກວດ​ກາ, ຊີ້​ນຳ​ການແກ້​ໄຂ​ຜົນ​ຮ້າຍ​ຢ້ອນຫຼັງ​ຈາກ​ພະ​ຍຸ Yagi ຢູ່​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຕ່າງໆ

ພາຍຫຼັງລົງກວດກາວຽກງານແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກພະຍຸ Yagi ຢູ່ແຂວງ ກວ໋າງນິງ, ວັນທີ 08 ກັນຍາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ລົງໄປນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ, ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາທ້ອງຖິ່ນທີ່ຖືກພະຍຸພັດຖະຫຼົ່ມຢ່າງຮ້າຍແຮງ, ຖືກຜົນເສຍຫາຍຢ່າງໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດ. ມີ 2 ຄົນເສຍຊີວິດ, ເຮືອນປະຊາຊົນ ນັບຮ້ອຍຫຼັງ ແລະ ໂຮງຮຽນ, ສຳນັກງານອົງການຫຼາຍແຫ່ງຖືກເປ່ເພ; ຕົ້ນໄມ້ຫັກລົ້ມກວ່າ 6.000 ກົກ; ເນື້ອທີ່ນາ ແລະ ພືດຜັກ 16.735 ເຮັກຕາ ແລະ ເນື້ອທີ່ປູກລ້ຽງສິນໃນນ້ຳ 48 ເຮັກຕາ ຖືກຜົນກະທົບ.
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