ຂ່າວສານ
WTO ຮັບເອົາສະມາຊິກທີ 165
ກ່ອນນັ້ນ ບັນດາສະມາຊິກ ໄດ້ຮັບຮູ້ເລື່ອງ Comoros ເຂົ້າຮ່ວມ WTO ໃນເດືອນ ກຸມພາ ປີ 2023. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Comoros, Sultan Chouzour ໄດ້ມອບເອກະສານຮັບຮູ້ອະນຸສັນຍາເຂົ້າຮ່ວມ WTO ຂອງປະເທດນີ້ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ WTO, ທ່ານ Ngozi Okonjo-Iweala ຢູ່ກອງປະຊຸມຂອງສະມັດຊາໃຫຍ່ ໃນວັນທີ 22 ກໍລະກົດຜ່ານມາ. ພາຍຫລັງ 30 ວັນ, Comoros ໄດ້ກາຍເປັນສະມາຊິກຂອງ WTO ຢ່າງເປັນທາງການ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, Comoros ກໍ່ໄດ້ສົ່ງເອກະສານຮັບຮູ້ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການຫນູນຊ່ວຍອາຊີບຫາປາ, ອັນໄດ້ຍົກຍອດຈຳນວນປະເທດຮັບຮູ້ຂໍ້ຕົກລົງແມ່ນ 82 ປະເທດ.
ທ່ານ Ngozi Okonjo-Iweala ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ WTO ຢືນຢັນ: ເລື່ອງ Comoros ກາຍເປັນສະມາຊິກ ຈະເພີ່ມເຕີມສຽງເວົ້າມີຄຸນຄ່າໃຫ້ແກ່ລະບົບການຄ້າຫລາຍຝ່າຍ. ມາຮອດປະຈຸບັນ ມີ 22 ລັດຖະບານລວມມີ: 8 ປະເທດອາຟຼິກາ ຍັງຄົງເຈລະຈາເພື່ອເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ WTO.