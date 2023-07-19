ວັນທີ 17 ກໍລະກົດ, ໜັງສືພິມ The New York Times ໄດ້ລົງບົດຂຽນຂອງນັກຂຽນ Jere Longman ໂດຍສະແດງຄວາມປະທັບໃຈຕໍ່ການພັດທະນາຂອງກິລາບານເຕະຍິງ ຫວຽດນາມ. ໃນບົດຂຽນ, ຜູ້ຂຽນ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ການປະກົດຕົວຂອງທິມບານເຕະຍິງ ຫວຽດນາມ - ເຊິ່ງເປັນ 1 ໃນ 8 ທິມເຂົ້າຮ່ວມ World Cup ຍິງ 2023 ຄັ້ງທຳອິດ ໄດ້ເປັນການພິສູດໃຫ້ເຫັນການພັດທະນາຢ່າງໄວວາຂອງບານເຕະຍິງ ຫວຽດນາມ. ນັກຂຽນກໍໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ: ການເຂົ້າຮ່ວມ World Cup ຍິງ 2023 ແມ່ນວິທີເພື່ອໃຫ້ທິມບານເຕະຍິງ ຫວຽດນາມ ສະແດງຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈແຫ່ງຊາດ ແລະ ຢັ້ງຢືນຜົນງານທາງດ້ານກິລາຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນເວທີແຂ່ງຂັນສາກົນ.
ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງເຫດການນີ້, ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ສະຫະພັນບານເຕະໂລກ (FIFA) ຫາກໍຄັດເລືອກເອົານັກກິລາ 6 ຄົນ ຂອງ ອາຊີ ທີ່ເປັນໜ້າຊົມທີ່ສຸດ ໃນ World Cup ຍິງ 2023, ໃນນັ້ນ ມີນັກກິລາ ແທັງຫຍາ ຂອງທິມນັກກິລາບານເຕະຍິງ ຫວຽດນາມ. ນັກກິລາ 5 ຄົນຍັງເຫຼືອ ແມ່ນ ໄດ້ແກ່ ນັກກິລາ Mary Fowler (ອົດສະຕາລີ), Shen Mengyu (ຈີນ), Aoba Fujino (ຍີ່ປຸ່ນ), Casey Phair (ສ.ເກົາຫຼີ) ແລະ Isabella Flanigan (ຟີລິບປິນ).