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ຂ່າວສານ

WHO ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ແລະ ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບ ຫວຽດນາມ ໃນພາລະກິດປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດໂຄວິດ-19

ທ່ານນາງ ດຣ Angela Pratt, ອອກຄຳກ່າວເຕືອນວ່າ ຫວຽດນາມ ຕ້ອງຮັກສາກຳລັງຄວາມສາມາດແຫ່ງຊາດ, ບັນດາຜົນງານທີ່ບັນລຸໄດ້
  ການສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດໂຄວິດ-19 (ພາບ: suckhoedoisong.vn)  

ຕອນບ່າຍວັນທີ 08 ພຶດສະພາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົມທົບກັບອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດໂຄວິດ-19, ພາຍຫຼັງຄຳຖະແຫຼງຂອງ WHO ຕໍ່ເລື່ອງ ໂຄວິດ-19 ບໍ່ແມ່ນສະພາບສາທາລະນະສຸກສະພາວະສຸກເສີນທີ່ກໍ່ຄວາມວິຕົກກັງວົນຢູ່ທົ່ວໂລກອີກແລ້ວ.

ຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານນາງສາດສະດາຈານ Angela Pratt, ຫົວໜ້າອົງການ WHO ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ຖະແຫຼງວ່າ ໂລກລະບາດໂຄວິດ-19 ບໍ່ແມ່ນສະພາບສາທາລະນະສຸກສະພາວະສຸກເສີນທີ່ກໍ່ຄວາມວິຕົກກັງວົນຢູ່ທົ່ວໂລກອີກແລ້ວ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ໝາຍຄວາມວ່າ ໂລກລະບາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ຢຸດຕິແລ້ວ. ທ່ານນາງ ດຣ Angela Pratt, ອອກຄຳກ່າວເຕືອນວ່າ ຫວຽດນາມ ຕ້ອງຮັກສາກຳລັງຄວາມສາມາດແຫ່ງຊາດ, ບັນດາຜົນງານທີ່ບັນລຸໄດ້ ແລະ ກະກຽມໃຫ້ບັນດາເຫດການທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ. ທ່ານນາງຢືນຢັນວ່າ, ຍາມໃດ WHO ກໍ່ຮ່ວມເດີນທາງ, ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາກັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຫວຽດນາມ ໃນພາລະກິດປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ ຫວຽດນາມ.

ກໍ່ທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຫວຽດນາມ ພວມຜັນຂະຫຍາຍ, ພິຈາລະນາບັນດາເນື້ອໃນແນະນຳການບົ່ງມະຕິ, ປິ່ນປົວພະຍາດໂຄວິດ-19; ສືບຕໍ່ຊີ້ນຳບັນດາຮາກຖານສາທາລະນະສຸກຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ພົບເຫັນບັນດາກໍລະນີຕິດໂລກລະບາດໂຄວິດ-19 ໂດຍໄວ.

ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ໄລ່ຮອດວັນທີ 08 ພຶດສະພາ, ຫວຽດນາມ ມີຜູ້ຕິດພະຍາດໂຄວິດ-19 ທັງໝົດ 11.577.938 ຄົນ, ຢືນອັນດັບທີ 13/231 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນ, ຜູ້ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີເປັນປົກກະຕິແມ່ນ 10.627.736 ຄົນ, ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດໄລ່ມາຮອດປະຈຸບັນແມ່ນ 43.197 ຄົນ, ຢືນອັນດັບທີ 26/231 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນ. ໄລ່ຮອດວັນທີ 07 ພຶດສະພາ, ປະຊາຊົນໄດ້ສັກວັກຊິນກັນໂຄວິດ-19 ທັງໝົດ 266.272.067 ເຂັມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ ອາ​ຊຽນ ຄັ້ງ​ທີ 42 ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ ພາກ​ພື້ນ ອາ​ຊຽນ ທີ່​ມີ​ຂອບ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່: ຈຸດ​ສຸມ​ຂອງ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ ອາ​ຊຽນ ຄັ້ງ​ທີ 42 ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ “ພາກ​ພື້ນ ອາ​ຊຽນ ທີ່​ມີ​ຂອບ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່: ຈຸດ​ສຸມ​ຂອງ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ”

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ພຶດສະພາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 42 ຢູ່ Labuan Bajo, ອິນໂດເນເຊຍ.
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