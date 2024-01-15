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ຂ່າວສານ

WHO: ແຕ່ລະເດືອນໂລກຍັງຮັບຮູ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 10.000 ຄົນຍ້ອນຕິດພະຍາດໂຄວິດ - 19

ຕາມການຄາດຄະເນໂດຍອີງໃສ່ການໄຈ້ແຍກນ້ຳເສຍ, ຈຳນວນຜູ້ຕິດພະຍາດໂຄວິດ - 19 ໃນຕົວຈິງສູງກວ່າແຕ່ 2 ຫາ 19 ເທົ່າ ເມື່ອມຽບໃສ່ກໍລະນີໄດ້ລາຍງານ.
(ພາບປະກອບ: THX/TTXVN)

ຄວາມສ່ຽງສຸຂະພາບໃຍຊຸມຊົນຍ້ອນພະຍາດໂຄວິດ - 19 ຍັງຢູ່ລະດັບສູງໃນທົ່ວໂລກ ຍ້ອນໄວຣັກກາຍພັນກໍ່ໃຫ້ເກີດຢູ່ທຸກໆປະເທດ. ນີ້ແມ່ນຄຳກ່າວເຕືອນຂອງທ່ານນາງ Maria van Kerkhove, ຮັກສາການຜູ້ອຳນວຍການຂອງ  WHO ຮັບຜິດຊອບວຽກງານກະກຽມ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດ ແລະ ໂລກລະບາດ.

ກ່າວຄຳເຫັນໃນວັນທີ 12 ມັງກອນ, ໃນກອງປະຊຸມພິເສດຢູ່ ເຊີແນວ, ປະເທດ ສະວິດ, ນັກຊ່ຽວຊານຂັ້ນສູງຂອງ WHO ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ຕາມການຄາດຄະເນໂດຍອີງໃສ່ການໄຈ້ແຍກນ້ຳເສຍ, ຈຳນວນຜູ້ຕິດພະຍາດໂຄວິດ - 19 ໃນຕົວຈິງສູງກວ່າແຕ່ 2 ຫາ 19 ເທົ່າ ເມື່ອມຽບໃສ່ກໍລະນີໄດ້ລາຍງານ. ເຖິງວ່າ, ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດກ່ຽວຂ້ອງເຖິງພະຍາດໂຄວິດ - 19 ໄດ້ຫຼຸດລົງຫຼາຍພໍສົມຄວນກໍຕາມ, ແຕ່ວ່າ, ແຕ່ລະເດືອນຍັງມີຜູ້ເສຍຊີວິດປະມານ 10.000 ຄົນ ຢູ່ 50 ປະເທດໃນໂລກ. ໄລ່ຮອດທ້າຍເດືອນ ທັນວາ 2023, ບັນດາຕົວເລກຂອງ WHO ໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າ, ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນພະຍາໂຄວິດ - 19 ກວ່າ 7 ລ້ານຄົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ພົບ​ປະ​ເຈລະຈາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ຊາຍ​ແດນ ລະ​ຫວ່າງ​ສອງ​ແຂວງ ກວ໋າງ​ຈິ - ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ພົບ​ປະ​ເຈລະຈາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ຊາຍ​ແດນ ລະ​ຫວ່າງ​ສອງ​ແຂວງ ກວ໋າງ​ຈິ - ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ

ຄະນະຜູ້ແທນສອງແຂວງ ກວ໋າງຈິ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ລົງນາມໃນບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ ດ້ວຍບັນດາເນື້ອໃນຮ່ວມມືໃນປີ 2024.
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