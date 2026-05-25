Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

WHO ຮັບຮູ້ຄວາມເປັນເຈົ້າການຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຫວຽດນາມ ໃນການກະກຽມຮັບມືກັບພະຍາດ Ebola

WHO ຕີລາຄາວ່າ ຄວາມສ່ຽງແຜ່ລະບາດພະຍາດ Ebola ໃນທົ່ວໂລກແມ່ນຢູ່ລະດັບຕ່ຳ
  Bundibugyo ແມ່ນໄວຣັດ Ebola ຫາຍາກທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີວັກແຊງ ຫຼື ວິທີການປິ່ນປົວທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ (ພ​າບ​ປະ​ກອບ: REUTERS/Stringer)  

ວັນ​ທີ 17 ພຶດ​ສະ​ພາ, ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ໃຫຍ່​ອົງ​ການ​ອະ​ນາ​ໄມ​ໂລກ (WHO) ຖະ​ແຫຼງ​ສະ​ພາບ​ການ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ສຸກເສີນ ກໍ່​ຄວາ​ມ​ວິ​ຕົກ​ກ​ັງ​ວົງ​ສາ​ກົນ​ສຳ​ລັບ​ການ​ແຜ່​ລະ​ບາດ​ໄວ​ຣັດ Bundibugyo ຢູ່ ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ ກົງ​ໂກ ແລະ ອູກັນ​ດາ. Bundibugyo ແມ່ນ​ໄວ​ຣັດ Ebola ຫາ​ຍາກທີ່​ຍັງບໍ່​ທັນ​ມີ​ວັກ​ແຊງ ຫຼື ວິ​ທີ​ການ​ປິ່ນ​ປົວ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ, ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ປະ​ສົບ​ກັບ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກກວ່າ​ເມື່ອ​ທຽບ​ໃສ່ໄລຍະທີ່​​ໄວ​ຣັດ​ສາຍພັນ Zaire ແຜ່​ລະ​ບາດກ່ອນນີ້.

ໃນ​ສະ​ພາບ​ການນັ້ນ, ວັນ​ທີ 23 ພຶດ​ສະ​ພາ, ກະ​ຊວງ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ WHO ຕີ​ລາ​ຄາ​ວ່າ ຄວາມ​ສ່ຽງ​ແຜ່​ລະ​ບາດ​ພະ​ຍາດ Ebola ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ​ແມ່ນ​ຢູ່ລະ​ດັບ​ຕ່ຳ; ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນ​ ກໍ່ຮັບ​ຮູ້​ຄວາມ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ​ຂອງ​ກະ​ຊວງ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ການ​ຊີ້​ນຳ​ຢ່າງ​ຮີບ​ເຮັ່ງ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ໃນ​ວຽກ​ງານ​ກຽມ​ພ້ອມ​ລະ​ບົບ ແລະ ກຳ​ລັງ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ໂລກ​ລະ​ບາດ.

ກະ​ຊວງ​ສາ​ທາ​ລະ​ສຸກ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ຍູ​້​ແຮງ​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບ​ຄວາມ​ສ່ຽງ ເພື່ອ​ສະ​ໜອງ​ຂໍ້​ມູນ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ຂອງ​ພະ​ຍາດ ແລະ ບັນ​ດາ​ມາດ​ຕະ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ, ຕ້ານ​ພະ​ຍາດໄປ​ເຖິງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ແຜ່ຂະຫຍາຍແບບຢ່າງ, ຄຸນສົມບັດ, ແບບແຜນດໍາລົງຊີວິດປະທານໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ລາວ

ແຜ່ຂະຫຍາຍແບບຢ່າງ, ຄຸນສົມບັດ, ແບບແຜນດໍາລົງຊີວິດປະທານໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ລາວ

ວັນທີ 19 ພຶດສະພາ, ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສະຖານທູດຫວຽດນາມ ປະຈໍາ ລາວ ໄດ້ຈັດຕັ້ງກິດຈະກຳເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄ້າຍວັນເກີດປະທານໂຮ່ຈີມິນ ຄົບຮອບ 136 ປີ (19-5-1890 / 19-5-2026) ຢ່າງສົມກຽດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top