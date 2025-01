WHO ຫລຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍ, ດັດປັບການໃຫ້ບຸລິມະສິດພາຍຫລັງ ອາເມລິກາ ຖອນຕົວອອກ

ທ່ານ Tedros Adhanom Ghebreyesus ຜູ້ອຳນວຍການ WTO ກ່າວຄຳເຫັນໃນການຖະແຫລງຂ່າວຢູ່ ເຊີແນວ, ສະວິດ. (ພາບ:THX/TTXVN)

ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ຈະປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການຫລຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍ ແລະ ພິຈາລະນາຄືນບັນດາໂຄງການໃຫ້ບຸລິມະສິດພາຍຫລັງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ຖະແຫລງວ່າ ອາເມລິກາ ຖອນຕົວອອກຈາກອົງການນີ້ ໃນວັນທີ 20 ມັງກອນ. ຕາມບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳອອກໃນວັນທີ 23 ມັງກອນ ສົ່ງເຖິງພາລະກອນ, ທ່ານ Tedros Adhanom Ghebreyesus ຜູ້ອຳນວຍການ WHO ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຄວາມຕັດສິນດັ່ງກ່າວຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ Trump ໄດ້ເຮັດໃຫ້ດ້ານການເງິນຂອງ WHO ຕົກເຂົ້າສູ່ສະພາບຮີບດ່ວນກວ່າ.

ພາຍຫລັງການປະກາດຂອງທ່ານ Donald Trump, ວັນທີ 23 ມັງກອນ, ສະຫະປະຊາຊາດ ກຳນົດວ່າ ອາເມລິກາ ຈະຖອນຕົວອອກຈາກ WHO ໃນວັນທີ 22 ມັງກອນປີ 2026. ອາເມລິກາ ແມ່ນນັກອຸປະຖຳໃຫຍ່ສຸດຂອງ WHO ກວມເອົາປະມານ 18% ຍອດງົບປະມານຂອງອົງການນີ້. ງົບປະມານໃນສອງປີມໍ່ໆມານີ້ຂອງ WHO ໃຫ້ແກ່ໄລຍະ 2024-2025 ແມ່ນ 6,8 ຕື້ USD.