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ຂ່າວສານ

WHO ຫລຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍ, ດັດປັບການໃຫ້ບຸລິມະສິດພາຍຫລັງ ອາເມລິກາ ຖອນຕົວອອກ

ອາເມລິກາ ແມ່ນນັກອຸປະຖຳໃຫຍ່ສຸດຂອງ WHO ກວມເອົາປະມານ 18% ຍອດງົບປະມານຂອງອົງການນີ້. ງົບປະມານໃນສອງປີມໍ່ໆມານີ້ຂອງ WHO ໃຫ້ແກ່ໄລຍະ 2024-2025 ແມ່ນ 6,8 ຕື້ USD.
ທ່ານ Tedros Adhanom Ghebreyesus ຜູ້ອຳນວຍການ WTO ກ່າວຄຳເຫັນໃນການຖະແຫລງຂ່າວຢູ່ ເຊີແນວ, ສະວິດ. (ພາບ:THX/TTXVN)

ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ຈະປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການຫລຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍ ແລະ ພິຈາລະນາຄືນບັນດາໂຄງການໃຫ້ບຸລິມະສິດພາຍຫລັງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ຖະແຫລງວ່າ ອາເມລິກາ ຖອນຕົວອອກຈາກອົງການນີ້ ໃນວັນທີ 20 ມັງກອນ. ຕາມບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳອອກໃນວັນທີ 23 ມັງກອນ ສົ່ງເຖິງພາລະກອນ, ທ່ານ Tedros Adhanom Ghebreyesus ຜູ້ອຳນວຍການ WHO ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຄວາມຕັດສິນດັ່ງກ່າວຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ Trump ໄດ້ເຮັດໃຫ້ດ້ານການເງິນຂອງ WHO ຕົກເຂົ້າສູ່ສະພາບຮີບດ່ວນກວ່າ.

ພາຍຫລັງການປະກາດຂອງທ່ານ Donald Trump, ວັນທີ 23 ມັງກອນ, ສະຫະປະຊາຊາດ ກຳນົດວ່າ ອາເມລິກາ ຈະຖອນຕົວອອກຈາກ WHO ໃນວັນທີ 22 ມັງກອນປີ 2026. ອາເມລິກາ ແມ່ນນັກອຸປະຖຳໃຫຍ່ສຸດຂອງ WHO ກວມເອົາປະມານ 18% ຍອດງົບປະມານຂອງອົງການນີ້. ງົບປະມານໃນສອງປີມໍ່ໆມານີ້ຂອງ WHO ໃຫ້ແກ່ໄລຍະ 2024-2025 ແມ່ນ 6,8 ຕື້ USD.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ ສືບຕໍ່ພັດທະນາເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ ດ້ວຍຫຼາຍຮູບການຮ່ວມມືທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ

ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ ສືບຕໍ່ພັດທະນາເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ ດ້ວຍຫຼາຍຮູບການຮ່ວມມືທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ

2 ປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ຈະສືບຕໍ່ຮຽງບ່າຮຽງໄຫຼ່, ເປັນຈິດໜຶ່ງໃຈດຽວ, ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອສາມັກຄີ ແລະ ຮ່ວມມືເຊິ່ງກັນແລະກັນຢ່າງແຮງ.
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