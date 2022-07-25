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ຂ່າວສານ

WHO ປະ​ກາດ​ໃຊ້​ສະ​ພາບ​ການ​ສຸກ​ເສີນ​ທາງ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ທົ່ວ​ໂລກ ຕໍ່​ພະ​ຍາດ​ໝາກ​ສຸກ​ລິງ

ວັນທີ 23 ກໍລະກົດ, ທ່ານຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) Adhanom Ghebreyesus ໄດ້ປະກາດໃຊ້ສະພາບການສຸກເສີນທາງສາທາລະນະສຸກ ຕໍ່ພະຍາດໝາກສຸກລິງ, ດ້ວຍລະດັບກ່າວເຕືອນສູງສຸດຂອງ WHO.

ວັນທີ 23 ກໍລະກົດ, ທ່ານຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) Adhanom Ghebreyesus ໄດ້ປະກາດໃຊ້ສະພາບການສຸກເສີນທາງສາທາລະນະສຸກ ຕໍ່ພະຍາດໝາກສຸກລິງ, ດ້ວຍລະດັບກ່າວເຕືອນສູງສຸດຂອງ WHO.

    

ທ່ານຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) Adhanom Ghebreyesus  (ພາບ: TTXVN)

ທ່ານ Adhanom Ghebreyesus ກໍ່ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຂອງພະຍາດໝາກສຸກລິງໃນປັດຈຸບັນແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບປານກາງໃນທົ່ວໂລກ, ນອກຈາກ ເອີລົບແມ່ນຢູ່ລະດັບສູງ.

ຕາມບນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ WHO ແລ້ວ, ໃນໄລຍະເກືອບ 6 ເດືອນ, ໃນຈຳນວນບັນດາປະເທດພົບເຫັນພະຍາດໝາກສຸກລິງໃນຈຸດເວລາປັດຈຸບັນ ໄດ້ຮັບປະກັນຄວາມສາມາດສຳຜັດ ວັກຊິນກັນພະຍາດນີ້. ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ພະຍາດໝາກສຸກລິງສ່ວນຫຼາຍພົບເຫັນຢູ່ອາຟຼິກກາກາງ ແລະ ອາບຟຼິກກາຕາເວັນຕົກ, ແຕ່ນັບແຕ່ເດືອນພຶດສະມາຜ່ານມາ, ພະຍາດນີ້ໄດ້ກວດພົບຢູ່ນອກສອງພາກພື້ນນີ້ ແລະ ເລີ່ມມີການແຜ່ລະບາດໂດຍໄວ.

ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ມີຜູ້ດິດພະຍາດໝາກສຸກລິງກ່ວາ 15.000 ຄົນ ຢູ່ບັນດາປະເທດກ່ອນນັ້ນບໍ່ກວດພົບພະຍາດດັ່ງກ່າວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ລົງ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ບາງ​ໂຄງ​ການ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ​ໃຫຍ່​ຢູ່ ແຂວງ ເງະ​ອານ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ລົງ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ບາງ​ໂຄງ​ການ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ​ໃຫຍ່​ຢູ່ ແຂວງ ເງະ​ອານ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 24 ກໍລະກົດ, ໃນລາຍການປະຕິບັດງານຢູ່ແຂວງ ເງະອານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານໄດ້ລົງສຳຫຼວດກວດກາສະພາບການຕົວຈິງຂອງສະໜາມບິນ ວິງ, ເຂດວາງແຜນຜັງກໍ່ສ້າງທ່າກ່ຳປັ່ນນ້ຳເລິກ ເກືອລໍ່ ແລະ ບາງໂຄງການອື່ນໆ.
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