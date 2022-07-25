ຂ່າວສານ
WHO ປະກາດໃຊ້ສະພາບການສຸກເສີນທາງສາທາລະນະສຸກທົ່ວໂລກ ຕໍ່ພະຍາດໝາກສຸກລິງ
ວັນທີ 23 ກໍລະກົດ, ທ່ານຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) Adhanom Ghebreyesus ໄດ້ປະກາດໃຊ້ສະພາບການສຸກເສີນທາງສາທາລະນະສຸກ ຕໍ່ພະຍາດໝາກສຸກລິງ, ດ້ວຍລະດັບກ່າວເຕືອນສູງສຸດຂອງ WHO.
ທ່ານຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) Adhanom Ghebreyesus (ພາບ: TTXVN)
ທ່ານ Adhanom Ghebreyesus ກໍ່ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຂອງພະຍາດໝາກສຸກລິງໃນປັດຈຸບັນແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບປານກາງໃນທົ່ວໂລກ, ນອກຈາກ ເອີລົບແມ່ນຢູ່ລະດັບສູງ.
ຕາມບນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ WHO ແລ້ວ, ໃນໄລຍະເກືອບ 6 ເດືອນ, ໃນຈຳນວນບັນດາປະເທດພົບເຫັນພະຍາດໝາກສຸກລິງໃນຈຸດເວລາປັດຈຸບັນ ໄດ້ຮັບປະກັນຄວາມສາມາດສຳຜັດ ວັກຊິນກັນພະຍາດນີ້. ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ພະຍາດໝາກສຸກລິງສ່ວນຫຼາຍພົບເຫັນຢູ່ອາຟຼິກກາກາງ ແລະ ອາບຟຼິກກາຕາເວັນຕົກ, ແຕ່ນັບແຕ່ເດືອນພຶດສະມາຜ່ານມາ, ພະຍາດນີ້ໄດ້ກວດພົບຢູ່ນອກສອງພາກພື້ນນີ້ ແລະ ເລີ່ມມີການແຜ່ລະບາດໂດຍໄວ.
ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ມີຜູ້ດິດພະຍາດໝາກສຸກລິງກ່ວາ 15.000 ຄົນ ຢູ່ບັນດາປະເທດກ່ອນນັ້ນບໍ່ກວດພົບພະຍາດດັ່ງກ່າວ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)