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ຂ່າວສານ

WHO ຍົກ​ອອກ​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ແນະ​ ເພື່ອ​ຍູ້​ໂລກ​ລະ​ບາດ​ໂຄວິດ - 19 ຖອຍ​ໄປ

ໃນສະພາບທີ່ຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ ແລະ ເສຍຊີວິດ ຍ້ອນໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ຫຼຸດລົງຢ່າງແຮງ, ບັນດາປະເທດຕ້ອງຍາດແຍ່ງເງື່ອນໄຂສະດວກນີ້ ເພື່ອຍູ້ໂລກລະບາດໃຫ້ຖອຍໄປ.

ໃນສະພາບທີ່ຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ ແລະ ເສຍຊີວິດ ຍ້ອນໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ຫຼຸດລົງຢ່າງແຮງ, ບັນດາປະເທດຕ້ອງຍາດແຍ່ງເງື່ອນໄຂສະດວກນີ້ ເພື່ອຍູ້ໂລກລະບາດໃຫ້ຖອຍໄປ. 

    

ການສັກວັກຊິນກັນພະຍາດໂຄວິດ - 19 ຢູ່ ລັດເຊຍ (ພາບ: THX/ TTXVN)

ໃນບົດລາຍງານກ່ຽວກັບໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ປະຈຳອາທິດສະບັບຫຼ້າສຸດ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດຄວນຮັກສາຜົນງານໃນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດ ໂດຍຜ່ານມາດຕະການໃນປັດຈຸບັນ, ໃນນັ້ນ ມີການຍູ້ແຮງການສັກວັກຊິນກັນພະຍາດ; ຮັບປະກັນແຫຼ່ງສະໜອງອຸປະກອນການແພດ ແລະ ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ແທດເໝາະ. ທ່ານຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ Ghebreyesus ເນັ້ນໜັກວ່າ ໃນສະພາບທີ່ຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ ແລະ ເສຍຊີວິດ ຍ້ອນໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ຫຼຸດລົງຢ່າງແຮງ, ບັນດາປະເທດຕ້ອງຍາດແຍ່ງເງື່ອນໄຂສະດວກນີ້ ເພື່ອຍູ້ໂລກລະບາດໃຫ້ຖອຍໄປ. WHO ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດ ຈົ່ງຜັນຂະຫຍຍາຍການສັກວັກຊິນກັນພະຍາດໂຄວິດ - 19 ໃຫ້ 100% ກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ແລະ ຖືນີ້ແມ່ນບຸລິມະສິດແຖວໜ້າໃນຄວາມມານະພະຍາຍາມບັນລຸໄດ້ອັດຕາປົກຄຸມວັກຊິນກັນພະຍາດໂຄວິດ - 19 ໃຫ້ໄດ້ 70% ຈຳນວນປະຊາກອນ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ບັນດາປະເທດສືບຕໍ່ຮັກສາການກວດວິໄຈ ແລະ ແກ້ໂຄງສ້າງແຢນໄວຣັດ SARS – CoV – 2 ເພື່ອຕິດຕາມກວດກາເຊື້ອໄວຣັດກາຍພັນ; ຮັບປະກັນໃຫ້ມີລະບົບສາທາລະນະສຸກທີ່ກຽມພ້ອມເບິ່ງແຍງດູແລຄົນເຈັບ, ກໍຄືນຳເອົາການປິ່ນປົວຄົນເຈັບຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ - 19 ເຂົ້າໃນລະບົບເບິ່ງແຍງດູແລສຸຂະພາບທົ່ວໄປ.

ຕາມບົດລາຍງານກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ - 19 ປະຈຳອາທິດ ສະບັບຫຼ້າສຸດ ແຕ່ວັນທີ 5 – 11 ກັນຍາ ສົ່ງໃຫ້ບັນດາອົງການສື່ມວນຊົນ ແລ້ວ, ອາທິດຜ່ານມາ ທົ່ວໂລກຢັ້ງຢືນມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ - 19 ລາຍໃໝ່ 3,1 ລ້ານຄົນ (ຫຼຸດລົງ 28% ເມື່ອທຽບໃສ່ອາທິດກ່ອນໜ້ານັ້ນ) ແລະ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດເກືອບ 11.000 ຄົນ (ຫຼຸດລົງ 22% ເມື່ອທຽບໃສ່ອາທິດແລ້ວນັ້ນ). ໄລ່ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ທົ່ວໂລກມີຜູ້ຕິດເຊື້ອທັງໝົດ 618 ລ້ານຄົນ, ໃນນັ້ນ ມີກວ່າ 6,5 ລ້ານຄົນເສຍຊີວິດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

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ແນະນຳງານບຸນຕາມທ້ອງຖະໜົນຢູ່ ຊາປາ ແລະ ໂຮງງານໄຟຟ້າ ຊົງດາ

ແນະນຳງານບຸນຕາມທ້ອງຖະໜົນຢູ່ ຊາປາ ແລະ ໂຮງງານໄຟຟ້າ ຊົງດາ

ໃນອາທິດຜ່ານມາ, ພະແນກກະຈາຍສຽງບັນດາລາຍການພາກພາສາຕ່າງປະເທດ, ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບຈົດໝາຍ, ອີເມວ 389 ສະບັບ ແລະ ໂທລະສັບຫຼາຍສາຍ ຈາກທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ມາຈາກ 35 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນ.
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