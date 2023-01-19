ຂ່າວສານ
WEF 2023: ຫວຽດນາມ ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທົ່ວໂລກ
ການຮ່ວມມືຂອງ ຫວຽດນາມ ກັບ WEF ເລີ່ມແຕ່ປີ 1989 ແລະ ມາຮອດປັດຈຸບັນ WEF ຍັງແມ່ນເວທີປາໄສສຳຄັນ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວິວັດການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຂອງ ຫວຽດນາມ ຢ່າງແທດຈິງ.
ຫວຽດນາມ - WEF: ການພົວພັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ
ຫວຽດນາມ ຖືການຮ່ວມມືກັບ WEF ເປັນສຳຄັນ, ຖືນີ້ແມ່ນກົນໄກສົນທະນາສຳຄັນເພື່ອໂຄສະນາພາບພົດປະເທດຊາດ, ຊຸກຍູ້ແນວຄວາມຕິດກ່ຽວກັບການປະຕິຮູບ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ, ເປີດກາລະໂອກາດໃຫຍ່ໃນການດຶງດູດເງິນລົງທຶນຕ່າງປະເທດເພື່ອພັດທະນາປະເທດຊາດ. ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມບັນດາກອງປະຊຸມຂອງ WEF, ພ້ອມທັງປະກອບຂໍ້ລິເລີ່ມຫຼາຍຂໍ້ທີ່ພົ້ນເດັ່ນຢູ່ເວທີປາໄສໃນໄລຍະ 30 ປີແຫ່ງການເຂົ້າຮ່ວມ. ບັນດາການນຳຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາກອງປະຊຸມປະຈຳປີຂອງ WEF ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ Davos ເປັນປະຈຳ, ຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ສົມທົບກັບອາຊຽນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນໃນການຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຂອງ ເວທີປາໄສ WEF ຢູ່ພາກພື້ນ. ເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ກັບ WEF ປະກອບສ່ວນຫັນແຜນນະໂຍບາຍຍົກສູງຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນວຽກງານການຕ່າງປະເທດຫຼາຍຝ່າຍຂອງພັກ ແລະ ລັດເປັນລະອຽດ. ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນມິງຫວູ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ຫວຽດນາມ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວປະຈຳປີຂອງ ເວທີປາໄສເສດຖະກິດໂລກ ເປັນປະຈຳ. ສອງຝ່າຍກໍ່ມີແຜນການຮ່ວມມືໄລຍະຍາວ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍການຈັດຕັ້ງບາງເຫດການລວມ, ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນການຈັດຕັ້ງເວທີປາໄສເສດຖະກິດ ລະຫວ່າງ WEF ແລະ ອາຊຽນໃນປີ 2018ຢ່າງປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ເວທີປາໄສເສດຖະກິດໂລກບໍ່ພຽງແຕ່ເຊີດຊູ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍຖານະເປັນພື້ນຖານເສດຖະກິດທີ່ຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງຍົກສູງ ຄວາມຕ້ອງການ, ຄຳໝັ້ນສັນຍາປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ການປະຕິຮູບຂອງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມຫຼາຍກ່ວາອີກ. ເພາະສະນັ້ນການພົວພັນນີ້ແມ່ນການພົວພັນທີ່ແໜ້ນແຟ້ນທີ່ສຸດ.
ກາລະໂອກາດເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ແບ່ງປັນວິໄສທັດ ກັບປະຊາຄົມສາກົນ
ໃນສະພາບການດ້ານການເມືອງ ແລະ ເສດຖະກິດໂລກ ປະສົບກັລວິກິດການ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍນາໆປະການ, ໂລກສັງເກດໄດ້ວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຈຸດພົ້ນເດັ່ນໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ບໍ່ພຽງແຕ່ດ້ວຍຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງແຮງ ແລະ ການຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍກ່ຽວກັບການຫັນເປັນສີຂຽວ, ຫັນປ່ຽນພະລັງງານ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນເພື່ອແນໃສ່ຟື້ນຟູພາຍຫຼັງໂຄວິດ - 19 ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງບັນລຸໄດ້ບັນດາໝາກຜົນທີ່ ໜ້າປະທັບໃຈ.
ດັ່ງນັ້ນ, ກອງປະຊຸມ WEF 2023 ແມ່ນກາລະໂອກາດເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມແບ່ງປັນ ກັບປະຊາຄົມສາກົນ ບັນດາພຶດຕິກຳຕົວຈິງທີ່ດີກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ບົດຮຽນປະສົບການຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ, ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ກໍ່ຄື: ດຶງດູດເງິນລົງທຶນ, ແຫຼ່ງກຳລັງ, ຊຸກຍູ້ການຄ້າ… ກັບບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ກຸ່ມບໍລິສັດ, ກອງທຶນລົງທຶນສາກົນ ແລະ ຢູ່ສະວິດ.
ຢູ່ກອງປະຊຸມ WEF 2023, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ວາລະປຶກສາຫາລື ສຸມໃສ່ການຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານຄື: ວາລະປຶກສາຫາລືຂອງ ສຳພັນທະມິດມີການກະທຳເພື່ອທັນຍາຫານ “ລົງທຶນປັບປຸງລັກສະນະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ”, ກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບການເຊື່ອມຕໍ່ທັນຍາຫານ - ພະລັງງານ - ແຫຼ່ງນ້ຳ”.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ ເປັນປະທານຮ່ວມ“ການໂອ້ລົມສົນທະນາວິສາຫະກິດທົ່ວໂລກຫວຽດນາມ - WEF: ວິວັດການຫັນເປັນສີຂຽວ, ປະດິດຄິດສ້າງ”, ສຸມໃສ່ຫົວຂໍ້ເສດຖະກິດສີຂຽວ ແລະ ປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດມຖະນົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ຍັງໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານບໍລິຫານ WEF - ສາດສະດາຈານ Klaus Schwab, Achim Steiner ຫົວໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ(UNDP), ທ່ານ Axel van Trotsenburg ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍບໍລິຫານຂອງທະນາຄານໂລກ ແລະ ການນຳບາງທ່ານ.
ເມື່ອເຕື້ອງເຖິງການກຳນົດທິດຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ເວທີປາໄສເສດຖະກິດໂລກ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນມິງຫວູ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ເວທີປາໄສເສດຖະກິດໂລກແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນທີ່ສຸດເພື່ອໜູນຊ່ວຍຫວຽດນາມ ໃນການຍາດແຍ່ງເອົາແຫຼ່ງກຳລັງພາຍນອກເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍເປົ້າໝາຍພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງຫວຽດນາມ ກໍ່ຄືໝູນໃຊ້ແຫຼ່ງກຳລັງເຫຼົ່ານັ້ນ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເປົ້າໝາຍໄລຍະຍາວ, ສ້າງກຳລັງໜູນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ການເຕີບໂຕຂອງ ຫວຽດນາມ. ທ່າແຮງຂອງເວທີປາໄສເສດຖະກິດໂລກ ແມ່ນ ເຂົາເຈົ້າມີເຄືອຂ່າຍບັນດາວິສາຫະກິດນັກລົງທຶນແຖວໜ້າໂລກ. ຜ່ານເຄືອຂ່າຍນັ້ນ, ຊ່ວຍຫວຽດນາມ ສາມາດສຳຜັດກັບບັນດານັກລົງທຶນ, ນັກດຳເນີນທຸລະກິດແຖວໜ້າໂລກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ WEF ກໍ່ມີໂຄງການຮ່ວມມືເປັນປະຈຳກ່ຽວກັບການໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະແລກປ່ຽນນະໂຍບາຍ. ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ກຳນົດ ເວທີປາໄສເສດຖະກິດໂລກ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືແຖວໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນວິວັດການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ.
ພາຍຫຼັງ 30 ປີແຫ່ງການຮ່ວມມືກັບ WEF, ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນການເປັນສະມາຊິກທີ່ມີຄວາມຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ພ້ອມທັງແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຂອງ ເວທີປາໄສ. ບັນດາການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ WEF 2023 ບໍ່ພຽງແຕ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຜົນສຳເລັດຂອງເຫດການເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງສ້າງພື້ນຖານຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນອີກດ້ວຍ.