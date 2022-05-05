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ຂ່າວສານ

VINASA ຈັດ​ຕັ້ງ​ການ​ຄັດ​ເລືອກ “ກຸ່ມ 10 ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າ​ວ​ສານ ຫວຽດ​ນ​າມ”

ລາຍການຄັດເລືອກ “ກຸ່ມວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ” ປີ 2022 ໂດຍ ສະມາຄົມຊອບແວ ແລະ ການບໍລິການເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ (VINASA) ຮັບສຳເນົາເອກະສານກວດຜ່ານຢ່າງເປັນທາງການ ຮອດວັນທີ 20 ມິຖຸນາ.

ລາຍການຄັດເລືອກ “ກຸ່ມວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ” ປີ 2022 ໂດຍ ສະມາຄົມຊອບແວ ແລະ ການບໍລິການເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ (VINASA) ຮັບສຳເນົາເອກະສານກວດຜ່ານຢ່າງເປັນທາງການ ຮອດວັນທີ 20 ມິຖຸນາ. 

    

ຜູ້ຕາງໜ້າ VINASA ແນະນຳກ່ຽວກັບລາຍການລາຍການຄັດເລືອກ “ກຸ່ມວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ” ປີ 2022 

ນອກຈາກບັນດາຂົງເຂດກວດຜ່ານສຳເນົາເອກະສານຄືທຸກປີແລ້ວ, ປີນີ້, ຄະນະຈັດຕັ້ງຍັງເພີ່ມລາຍການກວດຜ່ານ ກຸ່ມ 10 “ວິສາຫະກິດຄົ້ນຄວ້າ, ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍອຸປະກອນເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ”. ພິເສດ, ຄາດວ່າ ໃນປີນີ້, ມີວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຢີໃຫຍ່ທີ່ມີລາຍຮັບຫຼາຍກວ່າ 1.000 ຕື້ດົ່ງ ຈະແມ່ນສະມາຊິກຂອງສະໂມສອນ “ວິສາຫະກິດພັນຕື້”. ທ່ານ ຫງວຽນວັນຄວາ, ປະທານສະມາຄົມຊອບແວ ແລະ ການບໍລິການເຕັກໂນໂລຢີ ຫວຽດນາມ (VINASA) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

      “ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ຈະສ້າງໄດ້ແຫຼ່ງກຳລັງໜູນທີ່ດີ, ສ້າງປະຖົມປັດໄຈໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຢ່າງກະໂດດຂັ້ນໃນວິວັດການຫັນເປັນດີຈີຕອນ. ພິເສດ, ວັນທີ 10 ເດືອນ ຕຸລາປີນີ້ແມ່ນວັນຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ ແລະ ພວກຂ້າພະເຈົ້າຈະຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບລັດຖະບານ ກັບວິສາຫະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນ. ສະມາຄົມຊອບແວ ແລະ ການບໍລິການເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນກິດຈະການຫັນເປັນດີຈີຕອນຂອງປະເທດຊາດ.”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເທື່ອ​ທີ 5 ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ຊຸດ​ທີ XIII

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເທື່ອ​ທີ 5 ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ຊຸດ​ທີ XIII

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 4 ເມສາ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 5 ຄະນະບໍລິຫານງານສູກກາງພັກຊຸດທີ XIII ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໄດ້ເປັນປະທານ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ. ທ່ານປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ບໍລິຫານວາລະໄຂກອງປະຊຸມ.
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