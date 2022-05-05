ຂ່າວສານ
VINASA ຈັດຕັ້ງການຄັດເລືອກ “ກຸ່ມ 10 ວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ”
ລາຍການຄັດເລືອກ “ກຸ່ມວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ” ປີ 2022 ໂດຍ ສະມາຄົມຊອບແວ ແລະ ການບໍລິການເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ (VINASA) ຮັບສຳເນົາເອກະສານກວດຜ່ານຢ່າງເປັນທາງການ ຮອດວັນທີ 20 ມິຖຸນາ.
ຜູ້ຕາງໜ້າ VINASA ແນະນຳກ່ຽວກັບລາຍການລາຍການຄັດເລືອກ “ກຸ່ມວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ” ປີ 2022
ນອກຈາກບັນດາຂົງເຂດກວດຜ່ານສຳເນົາເອກະສານຄືທຸກປີແລ້ວ, ປີນີ້, ຄະນະຈັດຕັ້ງຍັງເພີ່ມລາຍການກວດຜ່ານ ກຸ່ມ 10 “ວິສາຫະກິດຄົ້ນຄວ້າ, ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍອຸປະກອນເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ”. ພິເສດ, ຄາດວ່າ ໃນປີນີ້, ມີວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຢີໃຫຍ່ທີ່ມີລາຍຮັບຫຼາຍກວ່າ 1.000 ຕື້ດົ່ງ ຈະແມ່ນສະມາຊິກຂອງສະໂມສອນ “ວິສາຫະກິດພັນຕື້”. ທ່ານ ຫງວຽນວັນຄວາ, ປະທານສະມາຄົມຊອບແວ ແລະ ການບໍລິການເຕັກໂນໂລຢີ ຫວຽດນາມ (VINASA) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ຈະສ້າງໄດ້ແຫຼ່ງກຳລັງໜູນທີ່ດີ, ສ້າງປະຖົມປັດໄຈໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຢ່າງກະໂດດຂັ້ນໃນວິວັດການຫັນເປັນດີຈີຕອນ. ພິເສດ, ວັນທີ 10 ເດືອນ ຕຸລາປີນີ້ແມ່ນວັນຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ ແລະ ພວກຂ້າພະເຈົ້າຈະຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບລັດຖະບານ ກັບວິສາຫະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນ. ສະມາຄົມຊອບແວ ແລະ ການບໍລິການເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນກິດຈະການຫັນເປັນດີຈີຕອນຂອງປະເທດຊາດ.”
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)