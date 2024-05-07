ຂ່າວສານ
VCCA 2024: ຫັນເປັນອັດຕະໂນມັດ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນເພື່ອຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດສີຂຽວ
ກອງປະຊຸມວິທະຍາສາດ ແລະ ງານວາງສະແດງສາກົນກ່ຽວກັບການບັນຊາ ແລະ ຫັນເປັນອັດຕະໂນມັດ (VCCA) ຄັ້ງທີ 7 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ວ່າ “ຫັນເປັນອັດຕະໂນມັດ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນເພື່ອຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດສີຂຽວ” ຈະຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 9 – 11 ພຶດສະພາ, ຢູ່ນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ.
VCCA ຄັ້ງທີ 7 ມີ 3 ການເຄື່ອນໄຫວຕົ້ນຕໍ: ກອງປະຊຸມວິທະຍາສາດ, ງານວາງສະແດງສາກົນ ແລະ ເວທີປາໄສວິສາຫະກິດເພື່ອແນໃສ່ເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ຂຸດຄົ້ນການຮ່ວມສຳພັນລະຫວ່າງນັກຄຸ້ມຄອງ, ນັກວິທະຍາສາດ ແລະ ວິສາຫະກິດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ກອງປະຊຸມວິທະຍາສາດ ກອງປະຊຸມ VCCA ມີ 144 ບົດລາຍງານຈາກຫຼາຍປະເທດ, ຄື: ສ ເກົາຫຼີ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ອົດສະຕາລີ ແລະ ຫວຽດນາມ. ງານວາງສະແດງອຸດສາຫະກຳຫັນເປັນອັດຕະໂນມັດດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ 50 ຮ້ານວາງສະແດງ…