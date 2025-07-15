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ຂ່າວສານ

UNESCO ອະນຸມັດຜ່ານການດັດປັບເຂດແດນມໍລະດົກໂລກລວມມີ 2 ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ

ເລື່ອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ 2 ແຫ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ UNESCO ຈະເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກໂລກແບບຮ່ວມຊາຍແດນ
  (ຄະນະຜູ້ແທນລາວ)  

ວັນທີ 13 ກໍລະກົດ, ທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 47 ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ, ສ.ຝລັ່ງ, ຄະນະກຳມະການມໍລະດົກໂລກໄດ້ມີຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການອະນຸມັດຜ່ານການດັດປັບເຂດແດນແບບຮ່ວມຊາຍແດນມໍລະດົກໂລກ ຂອງເຂດມໍລະດົກທຳມະຊາດໂລກປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຟອງຍາ - ແກບາງ (ແຂວງ ກວາງຈີ້, ຫວຽດນາມ) ເປີດກວ້າງຕື່ມອີກທັງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່ (ແຂວງ ຄຳມ່ວນ, ລາວ). ພາຍຫຼັງໄດ້ດັດປັບມໍລະດົກມີຊື່ທີ່ວ່າ “ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຟອງຍາ - ແກບາງ ແລະ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່”.

ເລື່ອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ 2 ແຫ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ UNESCO ຈະເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກໂລກແບບຮ່ວມຊາຍແດນທຳອິດເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ສາມາດປະກອບສ່ວນບົດຮຽນຕົວຈິງເຂົ້າໃນວຽກງານຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກໂລກຕາມສົນທິສັນຍາ 1972 ກ່ຽວກັບການອະນຸລັກຮັກສາມໍລະດົກວັດທະນະທຳ ແລະ ທຳມະຊາດໂລກຂອງ UNESCO.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ​ແມ່ນ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ນິ​ຍົມ​ຊົມ​ຊອບ​ແຖວ​ໜ້າ​ຂອງ ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ

ຫວຽດ​ນາມ​ແມ່ນ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ນິ​ຍົມ​ຊົມ​ຊອບ​ແຖວ​ໜ້າ​ຂອງ ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ

ຕາມ Sky News ແລ້ວ, ຫວຽດນາມ ແມ່ນປະເທດພົ້ນເດັ່ນ, ເຕັມໄປດ້ວຍພະລັງຊີວິດ ແລະ ເຂັ້ມຂົ້ນໄປດ້ວຍສີສັນວັດທະນະທຳ.
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