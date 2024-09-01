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ຂ່າວສານ

UNESCO ຕີລາຄາສູງການປະກອບສ່ວນຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນຂົງເຂດວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ

ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນການຮ່ວມມືກັບ UNESCO ໃນຂົງເຂດວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ແລະ ມະນຸດສາດ
ທ່ານນາງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນທິເວີນແອັງ, ພົບປະກັບທ່ານນາງ Lidia Arthur Brito, ຜູ້ຊ່ວຍວຽກຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ UNESCO (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 30 ສິງຫາ, ຢູ່ສຳນັກງານອົງການສຶກສາວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳສປຊ (UNESCO) ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ, ປະເທດ ຝລັ່ງ, ທ່ານນາງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນທິເວີນແອັງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສະຫະປະຊາຊາດ UNESCO ໄດ້ພົບປະ ແລະ ເຮັດວຽກກັບທ່ານນາງ Lidia Arthur Brito, ຜູ້ຊ່ວຍວຽກຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ UNESCO ກ່ຽວກັບວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ. ຕາມແຜນການແລ້ວ, ທ່ານນາງ Lidia Arthur Brito, ຈະໄປຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ແຕ່ວັນທີ 09 -12 ກັນຍາ.

ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານນາງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນທິເວີນແອັງ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນການຮ່ວມມືກັບ UNESCO ໃນຂົງເຂດວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ແລະ ມະນຸດສາດ, ຂອບໃຈຕໍ່ການໜູນຊ່ວຍ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາຂອງ UNESCO ຜ່ານບັນດາໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງສິ່ງແວດລ້ອມ, ອາກາດ, ຄວາມໝັ້ນຄົງແຫຼ່ງນ້ຳ…; ພ້ອມທັງ, ທ່ານນາງສະເໜີໃຫ້ UNESCO ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນ, ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ໃນການສ້າງບັນດາສຳເນົາເອກະສານໃໝ່ ເພື່ອຂໍຮັບຮອງສວນສາທາລະນະທໍລະນີທົ່ວໂລກ ແລະ ເຂດນິເວດວິທະຍາໂລກ.

ສ່ວນທ່ານນາງ Lidia Arthur Brito ປາດຖະໜາວ່າ, ໃນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ທ່ານນາງຈະພົບປະ ແລະ ເຮັດວຽກກັບການນຳບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ຫວຽດນາມ ເພື່ອແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບັນດາໂຄງການຮ່ວມມືໃນປະຈຸບັນ, ກໍຄືຊອກຫາທິດທາງການຮ່ວມມືໃໝ່ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

ກອງປະຊຸມສາກົນຄັ້ງທີ 8 ຂອງເຄືອຂ່າຍສວນສາທາລະນະທໍລະນີສາດທົ່ວໂລກ UNESCO ພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ຈະຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 05 – 17 ກັນຍາ, ຢູ່ແຂວງ ກາວບັ່ງ ຂອງຜູ້ແທນເກືອບ 1.000 ຄົນຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການສະແດງສິລະປະພິເສດ ຄຳສັ່ງຂອງເພີ່ນ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການສະແດງສິລະປະພິເສດ “ຄຳສັ່ງຂອງເພີ່ນ”

ລາຍການໄດ້ເພື່ອຫວນຄືນປະຫວັດສາດ, ພ້ອມທັງຢືນຢັນຄຸນຄ່າແກ່ນສານ ແລະ ບັນດາການປະກອບສ່ວນສຳຄັນຂອງຄຳພິໄນກຳປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ໃນໄຊຊະນະອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງການປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ ໃນກວ່າເຄິ່ງສະຕະວັດຜ່ານມາ.
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