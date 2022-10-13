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ຂ່າວສານ

UNDP ກ່າວເຕືອນວິກິດການໜີ້ສິນພວມແຜ່ລາມອອກໃນວົງກວ້າງຢູ່ບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາ

ວິກິດການໜີ້ສິນພວມແຜ່ລາມອອກໃນວົງກວ້າງຢູ່ຫຼາຍພື້ນຖານເສດຖະກິດພວມພັດທະນາ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງຮ້າຍແຮງກວ່າອີກ
  (ພາບປະກອບ: AFP/TTXVN)  

ວັນທີ 11 ຕຸລາ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ກ່າວເຕືອນວ່າ ວິກິດການໜີ້ສິນພວມແຜ່ລາມອອກໃນວົງກວ້າງຢູ່ຫຼາຍພື້ນຖານເສດຖະກິດພວມພັດທະນາ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງຮ້າຍແຮງກວ່າອີກ, ນາບຂູ່ເຖິງເລື່ອງເຮັດໃຫ້ການຟື້ນຟູເສດຖະກິດທົ່ວໂລກອ້ອນແອລົງ. UNDP ຄາດວ່າ 54 ປະເທດ, ກວມກວ່າ ½ ຈຳນວນປະຊາກອນທຸກຍາກທີ່ສຸດໃນໂລກ, ຕ້ອງການໄດ້ລົບລ້າງໜີ້ໂດຍທັນທີ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການຕົກເຂົ້າສູ່ສະພາບອຶດຫິວ, ທຸກຍາກວ່າອີກ ແລະ ສ້າງກາລະໂອກາດເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮັບມືກັບບັນຫາດິນຟ້າອາກາດ.

ຄຳກ່າວເຕືອນເຊິ່ງ UNDP ຍົກອອກມາໃນສະພາບທີ່ ກອງທຶນເງິນຕາສາກົນ (IMF) ແລະ ທະນາຄານໂລກ (WB) ຈະຈັດກອງປະຊຸມຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ຂອງ ອາເມລິກາ ໃນອາທິດນີ້. ກອງປະຊຸມດຳເນີນໄປໃນຈຸດເວລາມີຄວາມວິຕົກກັງວົນອາດຈະເກີດການຊຸດໂຊມທາງດ້ານເສດຖະກິດທົ່ວໂລກນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນສູງ ແລະ ຫຼາຍປະເທດພວມປະເຊີນໜ້າກັບວິກິດການໜີ້ສິນ, ຈາກ ສີລັງກາ ແລະ ປາກິດສະຖານ ຕະຫຼອດຮອດ ຊາດ, ເອທີໂອປີ ແລະ ຊຳບີ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະ​ມາ​ຄົມ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ຫວຽດ​ນາມ​ຢູ່​ລາວ: ສາ​ມັກ​ຄີ-ປ່​ຽນ​ແປງ-ຮ່ວມ​ມື-ພັດ​ທະ​ນາ

ສະ​ມາ​ຄົມ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ຫວຽດ​ນາມ​ຢູ່​ລາວ: ສາ​ມັກ​ຄີ-ປ່​ຽນ​ແປງ-ຮ່ວມ​ມື-ພັດ​ທະ​ນາ

ທ່ານ ຫວຽນບ່າຮຸ່ງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຫວຽດນາມ ປະຈຳລາວ ສະເໜີໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດ ປ່ຽນແປງໃໝ່ຈິນຕະນາການ, ວິທີດຳເນີນທຸລະກິດ, ການລົງທຶນ; ມີຄວາມສະດຸ້ງ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງກວ່າ, ລົງທຶນຢ່າງເໝາະສົມເຂົ້າໃນວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າ; ສາມັກຄີ, ຕິດພັນ, ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ເພື່ອພ້ອມກັນພັດທະນາ, ຜ່ານນັ້ນໄດ້ມີຫຼາຍການປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນວຽກງານການພັດທະນາເສດຖະກິດສອງປະເທດ ລາວ-ຫວຽດນາມເວົ້າສະເພາະ ແລະ ສາຍພົວພັນພິເສດ ຫວຽດນາມ-ລາວ ເວົ້າລວມ, ສົມເປັນຂົວຕໍ່ການພົວພັນເສດທະກິດໃຫ້ແກ່ສອງປະເທດ.
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