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ຂ່າວສານ

SIAL Canada 2024 ເປີດ​ໂອ​ກາດການ​ສົ່ງ​ອອກ​ສະ​ບຽງ​ອາ​ຫານ​ປຸງ​ແຕ່ງ ໃຫ້​ແກ່​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ

ເຂົ້າຮ່ວມ SIAL Canada ປີນີ້, ຫວຽດນາມ ມີວິສາຫະກິດ 2 ແຫ່ງ ນັ້ນແມ່ນ ທ້ວນຟອງ (Tufoco) ແລະ Sapo DAKLAK ເຊິ່ງລ້ວນແຕ່ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງຜູ້ເຂົ້າຢ້ຽມຊົມ, ເປີດແງ່ຫວັງການສົ່ງອອກສະບຽບອາຫານປຸງແຕ່ງໃນອະນາຄົດ.
ງານຕະຫຼາດນັດ SIAL (ພາບ: TTXVN)

ງານຕະຫຼາດນັດວາງສະແດງຜະລິດຕະພັນກະເສດ ແລະ ສະບຽງອາຫານປຸງແຕ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດຢູ່ພາກພື້ນ ອາເມລິກາເໜືອ (SIAL) ຖືກດຳເນີນຢູ່ນະຄອນ Montreal, ການາດາ ໃນທ້າຍອາທິດຜ່ານມາ ໄດ້ດຶງດູດນັກວາງສະແດງນັບພັນຄົນ ທີ່ມາຈາກກວ່າ 40 ປະເທດ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຊົມກວ່າ 20.000 ເທື່ອຄົນ ມາຈາກທົ່ວທຸກສາທາທິດໃນໂລກ. ເຂົ້າຮ່ວມ SIAL Canada ປີນີ້, ຫວຽດນາມ ມີວິສາຫະກິດ 2 ແຫ່ງ ນັ້ນແມ່ນ ທ້ວນຟອງ (Tufoco) ແລະ Sapo DAKLAK ເຊິ່ງລ້ວນແຕ່ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງຜູ້ເຂົ້າຢ້ຽມຊົມ, ເປີດແງ່ຫວັງການສົ່ງອອກສະບຽບອາຫານປຸງແຕ່ງໃນອະນາຄົດ.

ທ່ານນາງ ເຈິ່ນທູກວິ່ງ ທູດການຄ້າ ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ການາດາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ສະຖານທູດ ຍາມໃດກໍໜູນຊ່ວຍບັນດາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມງານຕະຫຼາດນັດນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ແຫຼ່ງກຳລັງລົງທຶນກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມ

ສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ແຫຼ່ງກຳລັງລົງທຶນກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມ

ເລື່ອງອະນຸຍາດໃຫ້ບໍ່ຄິດໄລ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງບົກແມ່ນຊັບສິນຂອງລັດ ແມ່ນທິດທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ, ບົນພື້ນຖານຖອດຖອນບົດຮຽນ, ປະສົບການຈາກພຶດຕິກຳຕົວຈິງໃນວິວັດການຈັດຕັ້ງການລົງທຶນກໍ່ສ້າງ, ປັບປຸງ...
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