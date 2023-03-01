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ຂ່າວສານ

SEA GAMES 32: ຄູຝຶກ Philippe Troussier ເຕົ້າໂຮມນັກກິລາ 41 ຄົນໃຫ້ທິມຊາດບານເຕະ U23 ຫວຽດນາມ

SEA GAMES ແມ່ນງານແຂ່ງຂັນນອນໃນຂັ້ນຕອນມຸ່ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍ World Cup 2026.
ຄູຝຶກ Philippe Troussier ຂອງທິມຊາດບານເຕະ ຫວຽດນາມ (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 27 ກຸມພາ, ຄູຝຶກ Philippe Troussier ຂອງທິມຊາດບານເຕະ ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະກາດບັນຊີລາຍຊື່ນັກກິລາບານເຕະ 41 ຄົນຂອງທິມ U23 ຫວຽດນາມ ເຕົ້າໂຮມຄັ້ງທີ 1 ເພື່ອກະກຽມໃຫ້ງານມະຫາກຳກິລາອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (SEA GAMES) 32 ເຊິ່ງຈະຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນ ພຶດສະພາ, ຢູ່ ກຳປູເຈຍ. ວັນທີ 01 ມີນາ ຈະມາເຖິງ, ທິມບານເຕະ U23 ຫວຽດນາມ ຈະໄດ້ເຕົ້າໂຮມຄັ້ງທຳອິດເພື່ອກະກຽມໃຫ້ໜ້າທີ່ໃນປີນີ້.

ຕາມແຜນການ, ວິວັດການຝຶກຊ້ອມຂອງ U23 ຫວຽດນາມ ໃນເດືອນ ມີນາ ຈະມາເຖິງ ຈະໄດ້ແບ່ງເປັນ 4 ໄລຍະ ແລະ ຈຳນວນນັກກິລາຈະຄ່ອຍຖອດອອກ. ຄູຝຶກ Philippe Troussier ຢືນຢັນວ່າ: “SEA GAMES ແມ່ນງານແຂ່ງຂັນນອນໃນຂັ້ນຕອນມຸ່ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍ World Cup 2026. ເປົ້າໝາຍຢູ່ SEA GAMES ຂອງ U23 ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄວ້າໄດ້ຫຼຽນຄຳ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

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ຕວກກີ ສືບຕໍ່ເກີດເຫດແຜ່ນດິນໄຫວ: ມີ 70 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະ ຮັບບາດເຈັບ

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ມາຮອດປະຈຸບັນ, ມີຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 2 ຄົນຖືກຕິດຄ້າງໃນຊາກອາຄານພັງທະລາຍ.
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