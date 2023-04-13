ຂ່າວສານ
PAPI 2022 ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ຫວຽດນາມ ເພື່ອແນໃສ່ຟື້ນຟູບັນດາຜົນກະທົບຂອງໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ເມສາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ອົງການ ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ພ້ອມກັບຄູ່ຮ່ວມມືໄດ້ປະກາດບົດລາຍງານດັດຊະນີປະສິດທິຜົນວຽກງານບໍລິຫານ ແລະ ການປົກຄອງສາທາລະນະ ຂັ້ນແຂວງ ຢູ່ ຫວຽດນາມ (PAPI) ປີ 2022. ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວເປັນຜົນການສ່ອງແສງຂອງປະຊາຊົນກວ່າ 16.000 ຄົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການສຳຫຼວດ. ນີ້ແມ່ນຕົວເລກສູງສະຖິຕິໃນ 14 ປີແຫ່ງການປະຕິບັດການສຳຫຼວດ PAPI. ກ່າວຄໍາເຫັນທີ່ພິທີປະກາດ, ທ່ານນາງ Ramla Khalidi, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ UNDP ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ດ້ວຍຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກຳມາໄດ້ຈາກປະຊາຊົນນັບພັນຄົນ - ເຊິ່ງເປັນເປົ້າໝາຍຊົມໃຊ້ສຸດທ້າຍຂອງການບໍລິການສາທາລະນະ, PAPI ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາຮັບຮູ້ໄດ້ໄລຍະຫ່າງຈາກນະໂຍບາຍ ກັບ ພຶດຕິກຳຕົວຈິງ ເພື່ອສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ບັນດາອົງການວາງກຳນົດນະໂຍບາຍ ແລະ ບັນດາອົງການຄຸ້ມຄອງຂະແໜງການ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວສ້າງກຳລັງໜູນປົວແປງປະສິດທິຜົນການບໍລິຫານລັດ.”
ຜົນການສຳຫຼວດ ດັດຊະນີ PAPI ກໍຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມມານພະຍາຍາມຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2022 ໃນການແກ້ໄຂຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ໃນ 2 ປີເກີດໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ອັນໄດ້ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຂອງປະຊາຊົນຕໍ່ເງື່ອນໄຂເສດຖະກິດຄອບຄົວ ແລະ ຂອງປະເທດຊາດ ໃນປີຜ່ານມາ. ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈແມ່ນ, ມີເຖິງ 56% ຈຳນວນຜູ້ຖືກຖາມ ກໍ່ຢັ້ງຢືນວ່າ ເງື່ອນໄຂເສດຖະກິດຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າດີກວ່າ, ສູງກວ່າເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2021.