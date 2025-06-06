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ຂ່າວສານ

NATO ຍູ້​ແຮງ​ຄວາມ​ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ກຳລັງຄວາມ​ສາ​ມາດ​ລວມ​ໝູ່

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ Mark Rutte ຢັ້ງຢືນວ່າ NATO ພວມກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະຫຼັກແຫຼ່ງໃນການປັບປຸງຄວາມສາມາດດ້ານປ້ອງກັນ ແລະ ຄວາມນາບຂູ່ຂອງກຸ່ມນີ້.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ NATO Mark Rutte (ພາບ: REUTERS/Yves Herman)

ໃນສະພາບການຄວາມໝັ້ນຄົງສາກົນ ສືບຕໍ່ມີການຜັນແປທີ່ສັບສົນ, ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອົງການສົນທິສັນຍາອັດລັງຕິກເໜືອ (NATO) ພວມຍູ້ແຮງຄວາມມານະພະຍາຍາມເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດດ້ານປ້ອງກັນຊາດລວມໝູ່. ວັນທີ 4 ມິຖຸນາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ NATO Mark Rutte ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວເພື່ອແນໃສ່ກະກຽມໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດບັນດາປະເທດ ສະມາຊິກ NATO ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 5 ມິຖຸນາ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການຖະແຫຼງຂ່າວຢູ່ສຳນັກງານ NATO, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ Mark Rutte ຢັ້ງຢືນວ່າ NATO ພວມກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະຫຼັກແຫຼ່ງໃນການປັບປຸງຄວາມສາມາດດ້ານປ້ອງກັນ ແລະ ນາບຂູ່ຂອງກຸ່ມນີ້. ທ່ານສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ຢູ່ກອງປະຊຸມຂັ້ນລັດຖະມົນຕີ ໃນວັນທີ 5 ມິຖຸນາ, NATO ຈະສ້າງບາດກ້າວກະໂດດຂັ້ນດ້ວຍວິທີການເປັນເອກະພາບບັນດາເປົ້າໝາຍຄວາມສາມາດໃໝ່ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມມຸ່ງຫວັງ. ຕາມທ່ານ Mark Rutte ແລ້ວ ບັນດາບຸລິມະສິດແຖວໜ້າຂອງ NATO ໃນປັດຈຸບັນ ລວມມີການເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດດ້ານປ້ອງກັນອາກາດ ແລະ ປ້ອງກັນລູກສອນໄຟ, ພັດທະນາອາວຸດຂະໜາດໄກຊະນິດຕ່າງໆ, ປັບປຸງພາລາທິການດ້ານການທະຫານ ແລະ ສ້າງກຸ່ມສູ້ຮົບທາງທະຫານລາບທີ່ມີຂອບຂະໜາດໃຫຍ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ Donald Trump ຍອມ​ຮັບ​ປະ​ສົບ​ກັບ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ໃນ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ທາງ​ການ​ຄ້າ​ກັບ ຈີນ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ Donald Trump ຍອມ​ຮັບ​ປະ​ສົບ​ກັບ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ໃນ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ທາງ​ການ​ຄ້າ​ກັບ ຈີນ

ວັນທີ 4 ມິຖຸນາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ຍອມຮັບວ່າປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຈລະຈາທາງການຄ້າກັບ ຈີນ.
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