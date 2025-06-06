ຂ່າວສານ
NATO ຍູ້ແຮງຄວາມມານະພະຍາຍາມເພີ່ມທະວີກຳລັງຄວາມສາມາດລວມໝູ່
ໃນສະພາບການຄວາມໝັ້ນຄົງສາກົນ ສືບຕໍ່ມີການຜັນແປທີ່ສັບສົນ, ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອົງການສົນທິສັນຍາອັດລັງຕິກເໜືອ (NATO) ພວມຍູ້ແຮງຄວາມມານະພະຍາຍາມເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດດ້ານປ້ອງກັນຊາດລວມໝູ່. ວັນທີ 4 ມິຖຸນາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ NATO Mark Rutte ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວເພື່ອແນໃສ່ກະກຽມໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດບັນດາປະເທດ ສະມາຊິກ NATO ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 5 ມິຖຸນາ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການຖະແຫຼງຂ່າວຢູ່ສຳນັກງານ NATO, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ Mark Rutte ຢັ້ງຢືນວ່າ NATO ພວມກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະຫຼັກແຫຼ່ງໃນການປັບປຸງຄວາມສາມາດດ້ານປ້ອງກັນ ແລະ ນາບຂູ່ຂອງກຸ່ມນີ້. ທ່ານສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ຢູ່ກອງປະຊຸມຂັ້ນລັດຖະມົນຕີ ໃນວັນທີ 5 ມິຖຸນາ, NATO ຈະສ້າງບາດກ້າວກະໂດດຂັ້ນດ້ວຍວິທີການເປັນເອກະພາບບັນດາເປົ້າໝາຍຄວາມສາມາດໃໝ່ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມມຸ່ງຫວັງ. ຕາມທ່ານ Mark Rutte ແລ້ວ ບັນດາບຸລິມະສິດແຖວໜ້າຂອງ NATO ໃນປັດຈຸບັນ ລວມມີການເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດດ້ານປ້ອງກັນອາກາດ ແລະ ປ້ອງກັນລູກສອນໄຟ, ພັດທະນາອາວຸດຂະໜາດໄກຊະນິດຕ່າງໆ, ປັບປຸງພາລາທິການດ້ານການທະຫານ ແລະ ສ້າງກຸ່ມສູ້ຮົບທາງທະຫານລາບທີ່ມີຂອບຂະໜາດໃຫຍ່.