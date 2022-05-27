ຂ່າວສານ
IPEF ຕ້ອງອີງໃສ່ຫຼັກການເປີດ, ກວມລວມ, ໂປ່ງໃສ, ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 26 ພຶດສະພາຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ໃນການຖະແຫຼງຂ່າວນັດສາມັນຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ, ຍົກໃຫ້ເຫັນທັດສະນະກ່ຽວກັບເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມຂັ້ນຕອນການປຶກສາຫາລື ຂອບເຂດເສດຖະກິດ ພາກພື້ນ ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ ເພື່ອຄວາມວັດທະນາຖາວອນ (IPEF), ທ່ານນາງ ເລທິທູຮັ່ງ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 23 ພຶດສະພາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທາງໄກໃນພິທີປະກາດການເລີ່ມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ IPEF. ທ່ານນາງເລທິທູຮັ່ງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ນີ້ແມ່ນເຫດການເປີດສາກໃຫ້ແກ່ຂັ້ນຕອນປຶກສາຫາລື ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເນື້ອໃນຂອງຂອບເຂດດັ່ງກ່າວຈະແຈ້ງ.
“ຫວຽດນາມ ຈະພ້ອມກັບບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລກປ່ຽນ, ເຮັດໃຫ້ເນື້ອໃນຂອງ IPEF ຈະແຈ້ງ, ໂດຍສຸມໃສ່ 4 ເສົາຄ້ຳ: ການຄ້າ; ລະບົບສະໜອງ; ພະລັງງານສະອາດ, ການປອດກາກບອນ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ; ພາສີອາກອນ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ”.
ທ່ານນາງ ເລທິທູຮັ່ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ທັດສະນະຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນ IPEF ຕ້ອງອີງໃສ່ຫຼັກການເປີດ, ກວມລວມ, ໂປ່ງໃສ, ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ, ບົດບາດໃຈກາງຂອງ ອາຊຽນ ແລະ ເພີ່ມເຕີມໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມສຳພັນເສດຖະກິດທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ກໍຄືການຮ່ວມສຳພັນເສດຖະກິດສາກົນ ເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ.
ທີ່ການຖະແຫຼງຂ່າວນີ້, ທ່ານນາງເລທິທູຮັ່ງ ກໍໄດ້ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຂີດເສັ້ນ, ປັກຫຼັກໝາຍຊາຍແດນທາງບົກ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ກຳປູເຈຍ. ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ຫວຽດນາມ ແລະ ກຳປູເຈຍ ໄດ້ຮ່ວມມືກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ປະຕິບັດສຳເລັດການຂີດເສັ້ນ, ປັກຫຼັກໝາຍຊາຍແດນຢູ່ເສັ້ນຊາຍແດນໄດ້ປະມານ 1.045 ກິໂລແມັດ, ເທົ່າກັບ 84% ຂອງລວງຍາວເສັ້ນຊາຍແດນທາງບົກທັງໝົດ. ປັດຈຸບັນ, ສອງຝ່າຍກຳລັງພະຍາຍາມເຈລະຈາເພື່ອແກ້ໄຂການຂີດເສັ້ນ, ປັກຫຼັກໝາຍຊາຍແດນຢູ່ຕາມເສັ້ນຊາຍແດນທີ່ຍັງເຫຼືອ 16%.