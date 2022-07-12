ຂ່າວສານ
IMF ໄດ້ຈັດແບ່ງຈຳນວນເງິນ 638 ລ້ານ USD ເພື່ອໜູນຊ່ວຍການພັດທະນາຂອງ Benin
ບ້ວງເງິນນີ້ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ລັດຖະບານ Benin ຕອບສະໜອງບັນດາຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເງິນທີ່ຮີບດ່ວນ, ພິເສດແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ.
ສຳນັກງານຂອງກອງທຶນເງິນຕາສາກົນ (IMF) ຢູ່ ວໍຊິງຕັນ ດີຊີ (ພາບ: IMF)
ໃນວັນທີ 9 ກໍລະກົດ, ກອງທຶນເງິນຕາສາກົນ (IMF) ຕັດສິນໃຈຈັດແບ່ງຈຳນວນເງິນ 638 ລ້ານ USD ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ Benin ເພື່ອໜູນຊ່ວຍປະເທດນີ້ໃນການປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາແຫ່ງຊາດ (2018 – 2025) ສຸມໃສ່ບັນດາເປົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດ.
ຕາມຖະແຫຼງຂ່າວຂອງ IMF ແລ້ວ, ບ້ວງເງິນນີ້ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ລັດຖະບານ Benin ຕອບສະໜອງບັນດາຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເງິນທີ່ຮີບດ່ວນ, ພິເສດແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຜົນສະທ້ອນຈາກໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ແລະ ການປະທະກັນຢູ່ ຢູແກຼນ. ຂໍ້ຕົກລົງຂອງສະພາບໍລິຫານ IMF ອະນຸຍາດໃຫ້ປ່ອຍເງິນຈຳນວນເງິນ 143 ລ້ານ USD ໃນທັນທີ, ຈຳນວນເງິນທີ່ລັດຖະບານ Benin ຄາດວ່າຈະ ນຳໃຊ້ໃຫ້ຈຸດປະສົງໜູນຊ່ວຍງົບປະມານ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)